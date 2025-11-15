Frigerio y el embajador alemán inauguraron el 5° Congreso de Diplomacia Ciudadana en Paraná
El gobernador Rogelio Frigerio, junto al embajador de Alemania en Argentina, Dieter Lamlé, encabezó este viernes la apertura del 5° Congreso de Diplomacia Ciudadana y Comunidades de Habla Alemana en el Cono Sur, que se desarrolla durante dos jornadas en la ciudad de Paraná.
La ceremonia tuvo lugar en el Mirador Tec, donde Frigerio puso en valor el rol de las instituciones que trabajan para mantener viva la cultura alemana en Entre Ríos. “Agradezco la invitación y reconozco el esfuerzo de la fundación por sostener esta historia y esta cultura acá en Entre Ríos y en la región”, destacó.
El mandatario sostuvo que el impulso comunitario es clave para preservar identidades culturales: “Muchos ejemplos de culturas se fueron desvaneciendo precisamente porque no había asociaciones civiles o buenos embajadores que sostuvieran esa riqueza cultural”, afirmó. Además, recordó el vínculo personal que lo une a Alemania a través de su madre inmigrante, y remarcó el valor de principios como el respeto, el trabajo y el esfuerzo, esenciales para la identidad provincial.
Frigerio también subrayó la oportunidad de fortalecer las relaciones con Alemania y la región de Baviera: “Aprovechar esta circunstancia de gobernar mi provincia con ese bagaje cultural nos permite tender lazos más fuertes con Baviera, con la que tenemos muchísimas coincidencias”, sostuvo.
Asimismo, valoró el aporte del Mirador Tec a la innovación y al desarrollo regional. Destacó que representa “ese norte que queremos para Entre Ríos y, por qué no, también para toda la Argentina”, y remarcó la importancia de trabajar con metas claras: “Las cosas que no se miden no se pueden cambiar”.
El congreso reúne a representantes de asociaciones, instituciones culturales y organizaciones de la sociedad civil de distintos países del Cono Sur. Entre las autoridades presentes estuvieron la vicegobernadora Alicia Aluani; los ministros Guillermo Bernaudo (Desarrollo Económico) y Darío Schneider (Planeamiento, Infraestructura y Servicios); y los secretarios Emanuel Gainza (Modernización) y Catriel Tonutti (Industria), además de intendentes de la región.
Durante la apertura, el presidente del Consejo de la Fundación Verbundenheit, Hartmut Koschyk, agradeció la recepción del gobierno provincial y afirmó que el encuentro “tendrá como resultado un puente hacia Baviera, camino que hoy comienza a recorrerse de regreso”.
Por su parte, la representante del Estado de Baviera en Sudamérica, Úrsula Brendecke, destacó que la actividad “fortalece los vínculos históricos entre nuestros países proyectados hacia el futuro y la colaboración entre la industria, la academia y las instituciones públicas”.
El embajador Dieter Lamlé también valoró la presencia de autoridades provinciales y resaltó el potencial del Mirador Tec para impulsar proyectos de innovación y cooperación internacional.
Organizado por Stiftung Verbundenheit y JungesNetzwerk, con la colaboración de la FAAG y la Embajada de Alemania en Buenos Aires, el congreso forma parte de las celebraciones por los 200 años de amistad entre Alemania y Argentina. La agenda incluye paneles y exposiciones sobre diplomacia ciudadana, intercambio cultural y cooperación tecnológica entre ambos países.