Frigerio y el CFI lanzan nuevas líneas de crédito para fortalecer a emprendedores y Pymes entrerrianas
El gobernador Rogelio Frigerio firmó un acuerdo con el secretario general del Consejo Federal de Inversiones (CFI), Ignacio Lamothe, con el objetivo de ampliar las herramientas de financiamiento disponibles para impulsar el crecimiento y la modernización de los sectores productivos de Entre Ríos.
El convenio incorpora nuevas líneas de crédito y refuerza las ya existentes, orientadas a micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs). La iniciativa busca promover el agregado de valor, incentivar la inversión y generar empleo en toda la provincia.
Sectores estratégicos y objetivos del acuerdo
Los ejes principales del programa incluyen:
- Asistencia financiera a proyectos agroindustriales, turísticos y tecnológicos.
- Inversiones en eficiencia hídrica y energética.
- Apoyo a mujeres y jóvenes emprendedores.
- Fortalecimiento de cadenas de valor estratégicas para potenciar la competitividad provincial.
Durante la firma, las autoridades destacaron que este convenio se consolida como una herramienta clave para fortalecer el entramado productivo entrerriano, con una perspectiva federal y sustentable.
El financiamiento se instrumentará a través de créditos directos del CFI, diseñados para responder a las necesidades específicas de cada sector de la economía provincial.
Una agenda conjunta para el desarrollo
Con esta iniciativa, el CFI y el gobierno entrerriano consolidan una agenda compartida destinada a generar nuevas oportunidades, promover la innovación y garantizar un desarrollo equitativo en todo el territorio.