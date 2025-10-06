Frigerio y Catalán avanzan en una agenda común para fortalecer la cooperación entre Nación y Entre Ríos
El gobernador Rogelio Frigerio mantuvo este lunes en Buenos Aires un encuentro con el ministro del Interior de la Nación, Lisandro Catalán, con el objetivo de coordinar la próxima visita del funcionario a Entre Ríos y profundizar la cooperación entre ambos gobiernos.
Durante la reunión, se abordaron temas vinculados al fortalecimiento institucional y a las acciones conjuntas entre Nación y provincia, orientadas a dar respuesta a los principales desafíos que enfrenta Entre Ríos.
“Trabajamos en los temas que tenemos en carpeta con el Gobierno Nacional. Pudimos avanzar en cuestiones puntuales que continuaremos desarrollando en Entre Ríos el jueves, cuando nos visite”, señaló Frigerio tras el encuentro.
La visita de Catalán a la provincia permitirá dar continuidad al diálogo iniciado en Buenos Aires y profundizar la articulación de proyectos estratégicos que buscan impulsar el desarrollo provincial y fortalecer la gestión conjunta entre Nación y Entre Ríos.