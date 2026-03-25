Frigerio y Bernaudo repasaron casi 100 proyectos productivos y de inversión en marcha en Entre Ríos
En una reunión de trabajo desarrollada en el Mirador TEC de Paraná, el gobernador Rogelio Frigerio y el ministro de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo, repasaron el estado de proyectos productivos, líneas de financiamiento y políticas de inversión, con foco en la agilización de trámites y la generación de empleo.
Tras el encuentro, Bernaudo explicó que se trató de una instancia de trabajo habitual junto a secretarios y directores del área. “Es una reunión de equipo que mantenemos mensualmente, donde se van analizando distintos proyectos”, indicó.
Durante la jornada, se abordaron varias iniciativas en curso dentro del ministerio. En ese marco, detalló: “Hoy recorrimos 14 o 15 proyectos que hay en el ministerio, principalmente algunos vinculados a la ganadería como el control del Huanglongbing (HLB), donde se está trabajando en un convenio con la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande para avanzar hacia un sistema más moderno con inteligencia artificial para la detección de plantas”.
En la misma línea, agregó que “también se analizaron dos programas de la Ley Ovina Provincial”, aludiendo a las herramientas específicas para el sector.
Otro de los ejes centrales fue el Régimen de Incentivo a Nuevas Inversiones (RINI), al que, según remarcó, el gobernador le da seguimiento permanente. Bernaudo precisó: “Es un tema que sigue día a día para ver cómo avanzan los expedientes. Actualmente hay 97 RINI en trámite y 21 ya otorgados; el resto está en proceso, pero la dinámica administrativa fluye bien”.
Además, se trataron iniciativas vinculadas al manejo de residuos urbanos junto a la Secretaría de Ambiente, la digitalización de la guía minera y acciones de la agenda internacional, como el programa Horizonte Exportador, orientado a capacitar a pymes para exportar.
Sobre los lineamientos generales de la gestión, el ministro subrayó el eje planteado por el mandatario provincial, quien “siempre da mensajes claros de la agilidad, fluidez y digitalización que deben tener los trámites que involucran a privados. En eso se avanza mucho”, sostuvo.
Y completó: “También se trabaja en promover la producción y la generación de empleo, de manera ambientalmente sostenible, y en encontrar los mecanismos de financiamiento para que puedan concretarse”, al sintetizar el enfoque productivo y ambiental del área económica del gobierno entrerriano.