Frigerio y Azcué avanzan en obras clave y proyectos turísticos para Concordia
El intendente de Concordia, Francisco Azcué, mantuvo este martes un encuentro con el gobernador Rogelio Frigerio para repasar los avances de obras y los proyectos prioritarios en la Capital del Citrus. Azcué destacó que la colaboración entre municipio y provincia es “cotidiana”, lo que ha permitido impulsar obras significativas para la salud pública y el desarrollo productivo local.
El intendente calificó el vínculo con el gobernador como “excelente”, y lo definió como su “líder político y conductor”. Además, resaltó que los equipos municipales y provinciales están “muy vinculados en todas las áreas”, incluyendo desarrollo humano, salud, educación, obras públicas y hacienda.
Infraestructura y salud
Azcué subrayó que esta coordinación ha sido clave para retomar y avanzar en proyectos de gran impacto. Detalló las refacciones en los hospitales Felipe Heras y Masvernat, así como la reactivación de la planta potabilizadora de agua. También mencionó el progreso del proyecto del puerto de Barcazas, cuya concreción es posible “gracias a la gestión de nuestro gobernador”.
Turismo
El desarrollo productivo y turístico fue otro eje del encuentro. Azcué señaló que Concordia se ubica en el “top 10 de las ciudades con más eventos del país” y anticipó una temporada “muy linda”, con actividades como la Fiesta Nacional de la Citricultura, el Carnaval y la Fiesta de la Boga.
Para potenciar el turismo, remarcó que el trabajo debe ser conjunto, especialmente en áreas de jurisdicción compartida como La Tortuga Alegre, considerado el campo de pesca más importante del país. Asimismo, destacó que la inversión provincial es fundamental para recuperar “joyas del turismo”, entre ellas el hotel Ayuí, los espacios en el lago y los tres parques termales, lo cual impacta “de lleno” en Concordia y en toda la región.