Frigerio visitó una empresa de Gualeguaychú adherida al régimen de incentivos RINI y destacó su aporte al empleo y la inversión
El gobernador Rogelio Frigerio visitó la empresa Palletizate, una firma familiar con sede en el Parque Industrial de Gualeguaychú, dedicada al recupero, fabricación y comercialización de pallets de madera, que recientemente se adhirió al Régimen de Incentivo a Nuevas Inversiones (RINI) del gobierno provincial. La compañía emplea actualmente a 45 trabajadores.
El mandatario estuvo acompañado por el intendente Mauricio Davico y el secretario de Comercio e Industria, Catriel Tonutti, y fue recibido por el propietario del establecimiento, Oscar Portela, junto a sus hijos Mauro y Vladimir.
Durante el recorrido, Frigerio resaltó que “esta empresa forma parte, a partir de ahora, de nuestro RINI, un régimen que ya está sumando cerca de 200.000 millones de pesos de nuevas inversiones y más de 1.500 puestos de trabajo, principalmente en el sector industrial”.
El gobernador señaló además: “Nos llena de orgullo este tipo de emprendimientos. Nos cuesta entender cómo gran parte de la oposición no acompañó la creación de este régimen”, y recordó que “en la conferencia de la Unión Industrial de Entre Ríos, su presidente destacó que en este contexto tan complejo prácticamente no se habían perdido empleos industriales en la provincia, gracias a esta nueva forma de trabajo en la que el Estado se enfoca en generar condiciones para el desarrollo, la inversión y el empleo privado”.
Frigerio subrayó que “ese es el camino para achicar la brecha de desarrollo que existe entre Entre Ríos y provincias vecinas como Santa Fe y Córdoba. Ahí está el bienestar de nuestra gente y el futuro de Entre Ríos”.
Tras la visita a Palletizate, el mandatario se trasladó a la planta asfáltica municipal, ubicada también dentro del Parque Industrial, para interiorizarse sobre su funcionamiento y producción.