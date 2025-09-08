Frigerio visitó la primera cancha de hockey sobre césped sintético del norte entrerriano en La Paz
El gobernador Rogelio Frigerio recorrió este domingo el emprendimiento de La Paz Hockey Club, un proyecto que se concretó en apenas ocho meses gracias al trabajo conjunto entre el sector público y privado. En el predio ya se entrenan y forman jugadores desde los tres años hasta adultos mayores de 60.
El mandatario provincial estuvo acompañado por el ministro de Hacienda y Finanzas, Fabián Boleas; el secretario de Deportes, Sebastián Uranga; y el intendente Walter Martin. Durante la visita, dialogó con dirigentes y jugadores, recorrió la superficie de césped sintético y compartió unos minutos de juego con los más pequeños de la institución.
Uranga resaltó la magnitud del logro y afirmó: “El grupo de trabajo de La Paz Hockey Club es un ejemplo de proceso, método y lucha; en ellos está la base y el fundamento del deporte en sí”. Recordó que el proyecto fue presentado en julio del año pasado, que la instalación se concretó en marzo de este año y que la inauguración oficial se realizó el pasado 18 de mayo.
El secretario de Deportes subrayó: “Tenemos que apoyarlo desde el gobierno provincial y estamos felices de verlo. A poco de inaugurarse, la cancha ha despertado una vorágine de chicos y grandes volcándose a practicar este deporte. Es una alegría enorme en lo que, para nosotros, son lineamientos de política deportiva fundamentales, como la masificación y el trabajo de superación”.
Por su parte, la presidenta de La Paz Hockey Club, Belén Paccot, expresó: “Es muy importante para nosotros que el gobernador y sus autoridades vengan a conocer este espacio deportivo que se ha generado para La Paz y la zona. Nos llena de orgullo y alegría, y nos da confianza de que el porvenir puede ser mucho mejor para este deporte y la ciudad”.
Paccot también destacó la misión de la institución: “La Paz Hockey tiene como objetivo generar un espacio deportivo seguro para chicos, jóvenes y adultos, donde no solo se pueda practicar deporte, sino aprender valores y características de la vida que consideramos fundamentales”.