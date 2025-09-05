Frigerio visitó la planta de Calisa y respaldó una inversión que generará más de 100 empleos en Entre Ríos
En una recorrida por la planta de la avícola Calisa, ubicada en Estación General Racedo, el gobernador Rogelio Frigerio mantuvo un encuentro con autoridades de la empresa para interiorizarse sobre el plan de inversión que ya supera los 38 millones de dólares y que, una vez concluido, permitirá la creación de más de 100 puestos de trabajo genuinos en la provincia.
El mandatario estuvo acompañado por la vicegobernadora Alicia Aluani, el ministro de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo, el coordinador de la Unidad Operadora Provincial del Consejo Federal de Inversiones (CFI), Marcelo Wechsler, el ministro de Planeamiento, Infraestructura y Servicios, Darío Schneider, y el presidente de la Comuna de General Racedo, Julio Demartin.
El secretario de Industria y Comercio, Catriel Tonutti, destacó que se trata de una inversión estratégica para la región y la provincia:
“Esta es una de las empresas que muestra innovación y crecimiento constante. La idea del gobernador siempre es potenciar la inversión privada y la generación de empleo. Este proyecto es un ejemplo claro de lo que debemos apuntar a futuro, con el gobierno como facilitador”, afirmó.
Por parte de la empresa, el jefe de Finanzas, Emanuel Furlan, explicó que el proyecto apunta a triplicar la producción de faena y señaló:
“La inversión de 38 millones de dólares es muy importante. Nunca hemos frenado a pesar de las dificultades, pero aún se necesitan cerca de dos millones de dólares para finalizar la primera etapa”.
Furlan precisó que la planta estaría concluida en su primera etapa hacia el segundo semestre de 2026 y que generará más de 100 empleos genuinos. Además, solicitó el acompañamiento del gobierno provincial, tanto en apoyo financiero como en infraestructura vial, y subrayó que esta obra convertirá a Calisa en la planta más importante de la provincia en términos de innovación e infraestructura.