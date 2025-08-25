Frigerio supervisó el avance de 22 viviendas en San José de Feliciano
El gobernador Rogelio Frigerio, junto al presidente del Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV), Manuel Schönhals, recorrió San José de Feliciano para constatar el avance de 22 soluciones habitacionales que beneficiarán a familias del norte entrerriano.
Las obras son ejecutadas por la UTE Szczech S.A. y L. y C. Construcciones S.A.. Actualmente, las viviendas registran un 22% de avance, mientras que la infraestructura complementaria alcanza un 42,61%.
Al respecto, Schönhals destacó: “La decisión del gobernador Rogelio Frigerio de financiar estas viviendas es clave, no solo para mejorar la calidad de vida de las familias entrerrianas, sino también para impulsar la economía local y generar empleo”.
Con este tipo de proyectos, el Gobierno de Entre Ríos busca fortalecer su política habitacional, garantizando el acceso a la vivienda propia y promoviendo el desarrollo en cada localidad.
Durante la visita también participaron el intendente de Feliciano, Damián Arévalo; el coordinador general del Ministerio de Planeamiento, Hernán Jacob; la senadora departamental, Gladys Domínguez; la diputada provincial, María Elena Romero; y el director de la Regional Salto Grande del IAPV, Alfonso Sa, entre otras autoridades.