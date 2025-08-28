Frigerio supervisó obras viales y educativas en Urdinarrain: “Escuelas, hospitales y rutas son prioridades”
El gobernador Rogelio Frigerio recorrió este jueves la construcción de nuevas salas de Nivel Inicial en la Escuela Nº 103, las mejoras edilicias en la Escuela Secundaria Nº 16 y los trabajos de recuperación de la ruta provincial 51, que conecta localidades del departamento Gualeguaychú.
Al supervisar el avance de la ruta provincial 51, incluido en el plan de recuperación y mantenimiento vial, y acompañado por el intendente Sergio Martínez, el mandatario señaló: “Estamos, sobre todo en esta zona, avanzando con varias rutas que estaban abandonadas, en algunos casos sin ninguna inversión desde hace décadas”.
En diálogo con la prensa, agregó: “Tenemos que ser cuidadosos con los recursos, en un momento de tanta dificultad como este, pero el compromiso es que en estos cuatro años —van 20 meses recién— podamos intervenir el 100 por ciento de las rutas provinciales y vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para cumplir con ese compromiso”.
En cuanto a infraestructura escolar, Frigerio visitó la Escuela Nº 103 General Urdinarrain, donde la obra se encuentra en un 96,8% de avance y solo resta la conexión de gas natural para su inauguración. También recorrió la Escuela Secundaria Nº 16 Colegio de Urdinarrain, en la que se llevan a cabo trabajos de impermeabilización de techos. “Estamos arreglando cerca de 400 escuelas en toda la provincia, priorizando las que estaban en peor estado y hasta ponían en riesgo la vida de los alumnos y docentes”, señaló, aunque reconoció que “aún falta mucho para intervenir en las 1.500 escuelas”.
El mandatario subrayó además que “escuelas, hospitales, sectores de salud, rutas provinciales y seguridad pública son las prioridades. Son todas responsabilidades indelegables del gobierno provincial y nosotros nos hacemos cargo, en la medida de lo que podemos y con los recursos que tenemos”.
Obras en números
- Escuela Nº 103 General Urdinarrain: avance del 96,8%, inversión superior a 285 millones de pesos. La ampliación permitirá sumar capacidad al jardín de infantes, que recibe a más de 50 niños y niñas.
- Escuela Secundaria Nº 16 Colegio de Urdinarrain: trabajos de impermeabilización de techos con una inversión de más de 33 millones de pesos, beneficiando a una matrícula de 646 estudiantes.
- Ruta provincial Nº 51: 22 kilómetros en recuperación entre Urdinarrain-Parera y Larroque (punto 8+200). La obra integra un contrato total de más de 31.900 millones de pesos y presenta un 30,6% de ejecución.
Frigerio destacó que la gestión provincial seguirá priorizando las obras en infraestructura vial, educativa, sanitaria y de seguridad, como parte de los ejes centrales de gobierno.