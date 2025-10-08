Frigerio supervisó los avances en la reparación de la Ruta 20 y destacó que “las obras no se detendrán”
En el marco de su visita a Gualeguaychú, el gobernador Rogelio Frigerio recorrió este martes la Ruta Provincial 20, donde observó los trabajos de rehabilitación, bacheo, demarcación y reconstrucción de una nueva alcantarilla transversal que se ejecuta sobre un tramo de la traza.
La Dirección Provincial de Vialidad (DPV) lleva adelante dos obras en la zona: una desde la Ruta Provincial 39 (Basavilbaso) hasta la Ruta Nacional 14, atravesando Urdinarrain; y otra entre las rutas Nacionales 136 y 14.
Durante la recorrida, Frigerio estuvo acompañado por el intendente de Gualeguaychú, Mauricio Davico; el ministro de Planeamiento, Infraestructura y Servicios, Darío Schneider; y el titular de la DPV, Exequiel Donda.
El mandatario provincial visitó un tramo próximo a culminarse y otro sobre el arroyo Las Piedras, donde se construye una alcantarilla de hormigón, actualmente con un 91% de avance y ya habilitada al tránsito.
“Cuando asumimos este lugar estaba desplomado; hubo que hacer un bypass y ahora ya lo pudimos arreglar. Además, seguimos bacheando toda la ruta 20 hasta terminarla. Ese es el compromiso que tenemos”, aseguró Frigerio.
El gobernador destacó el buen ritmo de las obras y remarcó la importancia de la continuidad y el mantenimiento de la infraestructura vial:
“La obra avanza según nuestras posibilidades financieras, pero el objetivo es no detenerla. Cuando se termine, hay que mantenerla, porque durante décadas no hubo mantenimiento, y eso no puede volver a pasar”.
Por su parte, el intendente Mauricio Davico expresó su satisfacción:
“La Ruta 20 fue uno de los principales pedidos de los vecinos antes de asumir. Que hoy la provincia esté ejecutando esta obra, dentro de sus posibilidades, es muy satisfactorio”.
Vecinos celebran los avances
Durante la visita, Frigerio se reunió con integrantes de la Asamblea SOS Ruta 20, conformada por vecinos autoconvocados que desde hace años reclamaban mejoras.
Silvina Cabrera, de Gualeguaychú, expresó: “Estamos felices porque por primera vez un gobernador responde con obras concretas. Este trabajo contempla todas las demandas que presentamos, y se nota que los fondos de la provincia se están traduciendo en obras reales”.
Detalle de las obras
El primer tramo, desde la Ruta Provincial 39 hasta la Nacional 14, abarca 75 kilómetros y registra un 75% de avance. Esta intervención forma parte del Grupo 1 del Plan de Bacheo, destinado a mejorar la transitabilidad y seguridad vial en distintos puntos de la red provincial.
El segundo tramo comprende la rehabilitación, reconstrucción de calzada y construcción de bicisenda entre la Ruta Nacional 136 y la 14, con un avance del 58,12% y una inversión provincial de $8.730.684.396.