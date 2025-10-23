Frigerio supervisó en Villaguay la obra cloacal que beneficiará a más de 70.000 vecinos
El gobernador Rogelio Frigerio recorrió la obra de ampliación del sistema cloacal en la ciudad de Villaguay, un proyecto clave que busca dar una solución definitiva al tratamiento de efluentes hasta el año 2045 y mejorar la calidad de vida de más de 70.000 habitantes.
La iniciativa, que cuenta con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), incluye la construcción de colectores principales, una estación de bombeo, un polder de defensa contra inundaciones y una planta de tratamiento de líquidos cloacales. Actualmente, presenta un avance del 28 por ciento.
Durante la recorrida, Frigerio estuvo acompañado por el intendente Adrián Fuertes, con quien destacó la magnitud del proyecto. “Desde 1972 no se hacía en Villaguay una obra de esta envergadura. La infraestructura existente fue pensada para una ciudad con la mitad de los habitantes que tiene hoy”, explicó el mandatario.
El gobernador subrayó que la obra “garantizará una solución definitiva hasta 2045 y permitirá acompañar el crecimiento urbano por muchos años más”. Además, anticipó que se prevé su finalización “para el primer semestre de 2027”, aunque aclaró que “hay que estar encima y controlar que se cumplan los plazos para no defraudar a la ciudadanía”.
Frigerio también reflexionó sobre la importancia de cumplir con los compromisos públicos: “Tenemos mucho trabajo por delante. Hay que ordenar y terminar las obras. La falta de confianza de la gente en la política tiene que ver con proyectos que empiezan y no se terminan. Eso debe cambiar con hechos concretos, con transparencia y gestión responsable”.
Por su parte, el intendente Fuertes calificó el emprendimiento como “una de las obras más importantes en la historia reciente de Villaguay” y destacó la articulación entre los tres niveles del Estado. “Más allá de las diferencias políticas, estamos trabajando juntos por la gente. Poder concretar una obra de este nivel, comparable con las mejores ciudades del país, es una enorme alegría”, expresó.