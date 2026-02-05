Frigerio supervisó en Paraná tareas de mantenimiento escolar realizadas por internos del Servicio Penitenciario
El gobernador Rogelio Frigerio visitó la Escuela de Educación Técnica N° 2 Almirante Guillermo Brown, de Paraná, donde internos del Servicio Penitenciario provincial próximos a cumplir sus condenas realizan tareas de mantenimiento durante el receso escolar, en el marco de un convenio entre el Ministerio de Seguridad y Justicia, el Consejo General de Educación (CGE) y el organismo penitenciario.
Durante la recorrida, el mandatario observó los trabajos de limpieza, desmalezado y mantenimiento del parquizado que llevan adelante siete internos de la Unidad Penal N° 1, de cara al inicio del ciclo lectivo. También tomó nota de necesidades de infraestructura del edificio, como filtraciones en los techos, que serán reparadas.
Frigerio estuvo acompañado por la vicegobernadora Alicia Aluani; el ministro de Seguridad y Justicia, Néstor Roncaglia; el presidente del CGE, Carlos Cuenca; y el director del establecimiento, Javier Polinelli. La institución está ubicada en calle Rondeau 676.
El gobernador señaló que la iniciativa “forma parte de un programa que venimos llevando adelante con el Ministerio de Seguridad y Justicia para que los internos tengan actividad, sobre todo en el período final de sus condenas, combinado con la necesidad de preparar las escuelas para el inicio de clases”.
Indicó además que el esquema se replica en distintos puntos de la provincia y remarcó la importancia de articular la reinserción laboral con el mantenimiento de los establecimientos educativos.
Por su parte, Roncaglia explicó que estas acciones se enmarcan en políticas de laborterapia. “Venimos desarrollando acciones en diferentes puntos de la provincia, convencidos de que el trabajo es una herramienta de transformación real. En esta oportunidad, colaboramos con el reacondicionamiento integral de la escuela técnica de Paraná”, expresó.
El ministro agregó que estas tareas realizadas mediante salidas laborales “son fundamentales para la reinserción social y la formación en oficios”, y señaló que la política se replica en todas las unidades penales.
Finalmente, detalló que en la Unidad Penal 1 y en otras dependencias los internos se capacitan y producen en rubros como tapicería, confección de calzado, carpintería, escobería, chapa y pintura, mecánica y panadería, con el objetivo de que adquieran herramientas para su futura inserción laboral.