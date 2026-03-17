Frigerio sobre la refinería en el río Uruguay: “Si no nos queda más remedio, recurriremos a las cortes internacionales”
El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, afirmó que la provincia está dispuesta a recurrir a la Justicia internacional si es necesario para frenar la instalación de una refinería de combustibles sintéticos frente a Colón, sobre el río Uruguay. “Si no nos queda más remedio en esta lucha, vamos a recurrir a las cortes internacionales, que es donde se dirimen los conflictos entre naciones”, sostuvo.
Las declaraciones fueron realizadas este lunes durante una reunión de trabajo encabezada por el mandatario en la ciudad de Colón, junto al intendente José Luis Walser, legisladores nacionales y provinciales y representantes de distintos sectores, con el objetivo de actualizar la información disponible y analizar las gestiones realizadas ante el proyecto de instalación de la planta, una iniciativa que genera preocupación en diversos sectores de la sociedad entrerriana.
Durante el encuentro, Frigerio repasó las gestiones realizadas ante autoridades del Uruguay. “Tuve cuatro reuniones con el presidente de Uruguay y con los ministros más importantes involucrados en esta temática, tres en Uruguay y una en Argentina. En dos de ellas estuvimos acompañados por el canciller argentino y el embajador en Uruguay, manifestando claramente cuál es nuestra posición”, explicó.
El gobernador subrayó además que se trata de un tema que excede a la provincia, ya que las relaciones exteriores son competencia del Gobierno nacional. “Es fundamental que la Nación nos acompañe en esta lucha. Es una cuestión de Estado para Entre Ríos”, remarcó.
En ese sentido, recordó que durante la apertura de sesiones de la Legislatura provincial dedicó un apartado especial a esta problemática, donde reiteró la postura del gobierno entrerriano respecto de la necesidad de relocalizar la planta de combustibles sintéticos.
Junto a las diputadas nacionales Alicia Fregonese y Blanca Osuna, el mandatario indicó que el estudio de impacto ambiental del proyecto se encuentra actualmente en elaboración y que, a pedido del gobierno provincial y del Gobierno nacional, se incorporó a la ciudad de Colón dentro del área de análisis.
“Estamos siguiendo muy de cerca ese estudio y sus conclusiones serán determinantes para los próximos pasos”, señaló.
Por su parte, el intendente de Colón, José Luis Walser, agradeció la presencia del gobernador y destacó su compromiso con la problemática que afecta a la región. “Agradecemos que esté comprometido con el territorio y con esta causa que representa, para nuestra comunidad, la microrregión y gran parte de Entre Ríos, una lucha que necesita del acompañamiento de todos”, expresó.
Walser también valoró la participación de representantes de distintos sectores de la comunidad y subrayó que el objetivo común es defender el desarrollo de Colón y de la microrregión, frente a un proyecto que, según planteó, podría afectar el ambiente, el río Uruguay, la salud y la calidad de vida de los habitantes.
“Venimos trabajando para lograr que este proyecto no se localice en ese lugar, que la refinería no se instale sobre el río Uruguay”, sostuvo.
El intendente además reclamó la concreción de la Mesa de Cancilleres anunciada para este mes y pidió que los gobiernos nacionales de Argentina y Uruguay intervengan en la situación.
En particular, solicitó que el gobierno argentino adopte una postura más firme y garantice el cumplimiento de los compromisos asumidos en Cancillería respecto a mantener informados a los distintos niveles de gobierno sobre las acciones vinculadas al proyecto.
“Uruguay viene realizando pasos en pos de la instalación de esta refinería de manera inconsulta con la Argentina, y como país debemos marcarlo”, afirmó Walser, quien recordó antecedentes de conflictos ambientales bilaterales vinculados a la instalación de la pastera Botnia.