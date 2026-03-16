Frigerio se reunió con representantes alemanes para potenciar inversiones en Entre Ríos
El gobernador Rogelio Frigerio mantuvo un encuentro este lunes con referentes de diversas entidades alemanas, a quienes expresó que “Entre Ríos tiene un potencial enorme que requiere de inversiones y se lo queremos mostrar a Alemania para que inviertan más en nuestra provincia”.
La reunión tuvo lugar en el Salón de los Gobernadores y contó con la participación del Comisionado del Gobierno Federal para Repatriadas y Minorías Nacionales, del Ministerio del Interior alemán, así como representantes de la Embajada de Alemania en Buenos Aires y del municipio de Valle María. También asistieron autoridades e integrantes de la Federación de Asociaciones Argentino – Germanas, entre otros.
En sus declaraciones, el gobernador destacó que Entre Ríos comparte “mucho en común con Baviera, la región más importante de Alemania, y queremos construir lazos que sean permanentes entre las dos regiones”. Afirmó que existe una gran posibilidad de complementariedad en términos económicos y culturales que es necesario reforzar.
Frigerio subrayó que “en estos dos años hemos sentado las bases de un acuerdo de vinculación mucho más fuerte que el que había históricamente” y consideró que la reunión busca concretar esos vínculos en aspectos más específicos.
El gobernador también mencionó que “en Entre Ríos está una de las descendencias más importantes de Alemania en la Argentina” y que esta cultura se ha mantenido a lo largo del tiempo. En este sentido, hizo hincapié en la importancia de fortalecer la enseñanza del alemán en las escuelas, afirmando que “los idiomas muchas veces son los que más unen a los pueblos”. También resaltó la necesidad de reforzar la cooperación con las universidades.
Más adelante, Frigerio expresó que “en Entre Ríos nos enorgullecemos de nuestra cultura del trabajo y parte de ella está vinculada con la impronta de Alemania”. Añadió que Argentina debe “volver a fortalecer esa cultura del trabajo, del mérito y del esfuerzo”, lo que, junto al potencial natural de la provincia, contribuirá al desarrollo del país.
El gobernador concluyó su intervención afirmando que “Entre Ríos es la cuna del federalismo y de la organización nacional” y opinó que “ese rol histórico se fue perdiendo y nosotros creemos que tenemos el potencial para recuperarlo”.
Por su parte, el Comisionado del Gobierno Federal para Repatriadas y Minorías Nacionales, Bernd Fabritius, remarcó que “Entre Ríos es una provincia de Argentina que se caracteriza por su densa población con raíces alemanas”, destacando el importante aporte de la comunidad de alemanes del Volga. Fabritius manifestó que participará de un congreso donde se discutirá sobre el dialecto de los alemanes del Volga, recientemente declarado patrimonio inmaterial cultural en la provincia.
El intendente de Valle María, Mario Sokolovsky, expresó su satisfacción por este encuentro y mencionó que “comienza una semana intensa para la colectividad de los alemanes del Volga”, resaltando la relevancia del congreso programado para este miércoles.
Durante el evento, también estuvieron presentes el ministro de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo; la secretaria de Desarrollo Emprendedor, Comercio y Minería, Noelia Zapata; el secretario de Modernización, Emanuel Gainza; y el director general de Relaciones Institucionales, Leandro Jacobi.