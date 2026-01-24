Frigerio se reunió con Mario Moine y coincidieron en impulsar reformas laborales y el turismo como ejes de desarrollo
El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, mantuvo un encuentro de trabajo con el exgobernador Mario Moine, en el que intercambiaron miradas sobre la situación actual del país y de la provincia, el funcionamiento del Estado y los principales desafíos de desarrollo para los próximos años.
Durante la reunión, se abordaron temas vinculados a la generación de empleo, la necesidad de modernizar las estructuras productivas y la importancia de contar con políticas públicas que acompañen los cambios a nivel nacional e internacional.
Tras el encuentro, Moine destacó la necesidad de avanzar en reformas que amplíen el empleo formal y reduzcan la informalidad. “Coincido con la necesidad de una reforma laboral que ayude a generar más trabajo registrado y a ampliar la demanda laboral, sin afectar derechos esenciales”, expresó el exmandatario provincial.
Asimismo, remarcó la importancia de encarar estos debates con una mirada de mediano y largo plazo. “Durante muchos años se aplicaron esquemas que no lograron resolver los problemas de fondo. Hoy es necesario animarse a discutir nuevas herramientas, con responsabilidad y consenso”, sostuvo.
En ese marco, Frigerio y Moine coincidieron en señalar al turismo como uno de los ejes estratégicos para el desarrollo de Entre Ríos. El exgobernador subrayó que se trata de una actividad clave para el crecimiento del sector servicios y la generación de empleo, y remarcó la necesidad de avanzar en una planificación sostenida que involucre al sector público, al privado y a los gobiernos locales.
Finalmente, Moine valoró el diálogo mantenido con Frigerio y destacó la importancia de generar ámbitos de intercambio que permitan pensar políticas de Estado orientadas al desarrollo y al futuro de la provincia.