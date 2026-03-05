Frigerio se reunió con autoridades de la Asociación de Magistrados para analizar el funcionamiento del Consejo de la Magistratura
El gobernador Rogelio Frigerio mantuvo un encuentro con autoridades de la Asociación de la Magistratura y la Función Judicial de Entre Ríos, con el objetivo de abordar el funcionamiento del Consejo de la Magistratura y avanzar en mejoras para optimizar el servicio de justicia en la provincia.
La reunión contó con la participación del ministro de Seguridad y Justicia, Néstor Roncaglia, y del secretario de Justicia, Julián Maneiro, y se centró en fortalecer el trabajo conjunto entre el Poder Ejecutivo y los representantes de la magistratura.
Durante el encuentro, los representantes de los magistrados trasladaron al Ejecutivo diversas inquietudes y propuestas vinculadas al funcionamiento institucional del Consejo de la Magistratura, organismo encargado de la selección de jueces, fiscales y defensores en Entre Ríos. En ese marco, se acordó avanzar en una agenda común que permita agilizar y mejorar estos procesos clave para el sistema judicial.
Tras la audiencia, el secretario de Justicia, Julián Maneiro, valoró el primer acercamiento institucional: “Recibimos a las autoridades de la Asociación de la Magistratura a los fines de generar un trabajo conjunto y trasladar algunas inquietudes en relación al funcionamiento del Consejo de la Magistratura”, expresó.
El funcionario señaló además que el objetivo central es que el organismo avance en un trabajo articulado para mejorar el servicio de justicia y destacó que “la respuesta del gobernador fue positiva” ante los planteos realizados por la entidad.
En ese sentido, confirmó que desde la administración provincial se analizarán todas las propuestas presentadas, y adelantó que en los próximos días se darán a conocer las respuestas y evaluaciones correspondientes.
Finalmente, Maneiro remarcó la voluntad de diálogo entre las partes para fortalecer el funcionamiento institucional del sistema judicial: “Se apuesta justamente a un trabajo conjunto, agradeciendo la predisposición de los señores jueces para mejorar todo lo que tiene que ver con el servicio de justicia”, sostuvo.
Del encuentro, realizado este jueves en Casa de Gobierno, también participaron el presidente de la Asociación de la Magistratura y la Función Judicial de Entre Ríos, Alejandro Cánepa, junto a Gabriela López Arango, Fabiola Bogado Ibarra y Álvaro Piérola.