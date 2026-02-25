Frigerio reunió al gabinete ampliado y repasó obras, cuentas públicas y reforma previsional
El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, encabezó este miércoles un encuentro con su gabinete ampliado y legisladores en el Centro Provincial de Convenciones (CPC) de Paraná, donde se evaluaron los avances de gestión y se analizaron las prioridades de la agenda provincial.
Del encuentro participaron la vicegobernadora y presidenta del Senado, Alicia Aluani; el presidente de la Cámara de Diputados, Gustavo Hein; ministros, secretarios y funcionarios de distintas áreas del Ejecutivo.
Balance de gestión
Tras la reunión, el secretario General de la Gobernación, Mauricio Colello, indicó que se realizó un balance del ordenamiento de las cuentas públicas “en estos dos años” y aseguró que en ese período “se ha logrado objetivamente bajar la deuda”.
En materia de obra pública, destacó la reactivación del ciento por ciento de las obras provinciales y el seguimiento de proyectos estratégicos como la puesta en valor del Palacio San José y la continuidad del Hospital Bicentenario.
También mencionó trabajos en infraestructura vial, entre ellos las rutas provinciales 1, 2, 6, 39 y 20, además de la circunvalación de Nogoyá, que —según señaló— se ejecutará este año con financiamiento de organismos multilaterales.
Cercanía y comunicación
Por su parte, Hein sostuvo que el mensaje del mandatario fue claro: “cercanía con el ciudadano en la gestión, hablando de frente y con comunicación efectiva respecto de los problemas, resueltos como no”. Añadió que, en un contexto de incertidumbre y angustia social, la ciudadanía necesita claridad y transparencia.
Debate previsional
El presidente de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos, Gastón Bagnat, destacó que el gobernador volvió a poner en agenda el debate previsional y la necesidad de avanzar en una reforma que permita ordenar el sistema. “Es importante mostrar por qué es necesario cambiar, cuáles son los desvíos y distorsiones que tiene el sistema”, afirmó.
Situación tributaria
En tanto, el titular de la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER), Jesús Korell, recordó que se encuentra en curso el vencimiento del impuesto inmobiliario y detalló que “casi nueve de cada diez contribuyentes tuvieron un aumento no mayor al 30 por ciento”. Invitó a realizar consultas a través de los canales oficiales ante cualquier duda sobre la boleta.
Respecto a los ingresos provinciales, Korell advirtió que los niveles actuales son equiparables a los de la pandemia, por lo que consideró necesario redoblar esfuerzos para recuperar recursos e incrementar ingresos, cuidando especialmente el destino del gasto público.