Frigerio reunió a su gabinete ampliado y ratificó ejes de gestión: transparencia, digitalización y orden
El gobernador Rogelio Frigerio encabezó en el Centro Provincial de Convenciones (CPC) de Paraná un encuentro con su equipo de gobierno y legisladores provinciales para evaluar avances de gestión y definir prioridades. La jornada contó con la participación de la vicegobernadora Alicia Aluani, presidenta del Senado, y del titular de la Cámara de Diputados, Gustavo Hein, además de ministros, secretarios y funcionarios de distintas áreas.
Durante el encuentro, se subrayaron como ejes centrales de la gestión la transparencia, la digitalización y el orden administrativo, en el marco de la transformación que impulsa la provincia.
El diputado nacional Atilio Benedetti resumió la jornada destacando que “el gobernador centró objetivos claros: transparencia, funcionamiento acorde a los tiempos, digitalización y orden. Uno se entusiasma porque hay una voluntad de cambio en un gobierno provincial con muchas dificultades económicas, pero con el propósito de adaptarse y ser eficiente para resolver los problemas de la gente”.
En la misma línea, agregó: “Toda la burocracia del Estado debe servir para resolver rápidamente los problemas de los entrerrianos. Es hora de apretar el acelerador”.
Por su parte, el ministro de Planeamiento, Infraestructura y Servicios, Darío Schneider, valoró que la reunión permitió “abordar temas prioritarios para la gestión y, sobre todo, generar un compromiso común en la transformación de la provincia”. Finalmente, remarcó: “Estamos reafirmando el rumbo de Entre Ríos y fortaleciendo los vínculos dentro del gobierno para mejorar día a día”.