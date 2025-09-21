Frigerio reunió a empresarios y prestadores para fortalecer el turismo en Victoria
El gobernador Rogelio Frigerio encabezó este sábado un encuentro con empresarios, prestadores y representantes de la Asociación de Turismo de Victoria, con el propósito de coordinar estrategias de desarrollo y promoción turística mediante la integración público-privada, buscando potenciar el crecimiento y la diversificación del sector.
La reunión se llevó a cabo en el Hotel Termas Victoria, en el marco del festival de música electrónica Arcana, y contó con la participación de referentes de Casino Victoria, Victoria del Agua, Hotel Sol Victoria, además de representantes de alojamientos, viñedos, bodegas, turismo holístico y productivo, ufológico, gastronómico y deportivo.
Intercambio de propuestas y objetivos
El director de Inversiones y Estadística de la Secretaría de Turismo provincial, Martín Lima, explicó que el encuentro tuvo como finalidad motivar y transmitir las políticas que impulsa la provincia en materia turística, además de escuchar las inquietudes y proyectos de los distintos actores del sector. Destacó que la reunión coincidió con el éxito del festival Arcana, que colmó la capacidad hotelera de la ciudad, y subrayó que el Gobierno busca impulsar políticas vinculadas a eventos que potencien el turismo en Victoria y en la provincia.
Por su parte, Héctor Lima, representante del Hotel Sol Victoria y Victoria del Agua Parque Termal, valoró el encuentro y la visión del gobernador:
“Coincidimos fuertemente en el potencial de Victoria. Nos vamos con actitud positiva para generar condiciones que permitan desarrollar el turismo, reducir costos y mantener activas a nuestras empresas”.
En la misma línea, Juan Simón Chada Arreseygor, referente del Polideportivo La Once, sostuvo:
“Nos llevamos buenas sensaciones, sobre todo por la predisposición hacia los nuevos proyectos. Estoy seguro de que llegaremos a buen puerto escuchándonos y compartiendo ideas”.