Frigerio repudió el plan criminal que se tramaba en la UP9 contra el ministro Roncaglia y funcionarios judiciales
En un operativo conjunto de máxima seguridad, la Justicia Federal logró desbaratar un plan de sicariato orquestado desde el interior de la Unidad Penal N° 9 de Gualeguaychú. Tras conocerse el hecho, el gobernador Rogelio Frigerio manifestó su respaldo absoluto al trabajo realizado y afirmó: “En Entre Ríos no vamos a retroceder frente al delito”.
El objetivo del atentado eran el juez federal de Paraná, Leandro Ríos; el fiscal federal ante el Tribunal Oral, José Ignacio Candioti; y el ministro de Seguridad, Néstor Roncaglia.
A través de sus redes sociales, Frigerio expresó su repudio y destacó que la maniobra “fue neutralizada gracias al profesionalismo del Servicio Penitenciario y a la rápida intervención de la Justicia Federal”. Además, calificó el hecho como “un ataque directo a la Justicia y al Estado de Derecho”, subrayando la gravedad institucional del intento de atentado contra funcionarios que investigan delitos complejos.
“Mi respaldo absoluto a quienes enfrentan al narcotráfico con coraje y determinación. En Entre Ríos no vamos a retroceder frente al delito”, concluyó el mandatario.
La investigación, que se manejó con estricto hermetismo, señala como principal implicado al narco diamantino Leonardo Airaldi, alojado en el Pabellón E de la unidad penal. Según los datos recolectados, habría pagado 40.000 dólares a un sicario uruguayo para ejecutar a los magistrados durante sus vacaciones.
El procedimiento fue ordenado por el juez federal de Gualeguaychú, Hernán Viri, y el fiscal Pedro Rebollo. Durante el allanamiento en el pabellón donde reside el imputado, los efectivos secuestraron teléfonos celulares, anotaciones manuscritas, documentación de interés y dosis de cocaína.
El plan criminal buscaba interrumpir el inicio del juicio oral contra Airaldi y otras 13 personas por narcotráfico, previsto para el próximo 24 de febrero. De acuerdo con la declaración de un testigo clave dentro del penal, el jefe narco pretendía “vengarse” de Ríos por la instrucción de la causa y de Candioti ante la inminente condena de 15 años solicitada por la fiscalía.