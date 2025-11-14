Frigerio relanza la construcción de 72 viviendas en Colón con financiamiento provincial
El gobernador Rogelio Frigerio recorrió un barrio de 72 viviendas inconclusas en la ciudad de Colón y anunció el reinicio de las obras, que serán financiadas mediante un crédito superior a los 2.500 millones de pesos aportado por el Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV).
Acompañado por el intendente José Luis Walser, el mandatario supervisó el avance del proyecto, que se completará en el marco del programa Ahora Tu Hogar, orientado a gobiernos locales y entidades intermedias para ampliar el acceso a soluciones habitacionales.
Frigerio confirmó que los trabajos se retomarán en las próximas semanas y destacó que el financiamiento otorgado por la provincia permitirá “concluir la obra junto con el municipio, que aportará la calle y otras obras de infraestructura”. En ese sentido, expresó su expectativa de que “en 15 meses esto se transforme en un barrio donde 72 familias puedan disfrutar de la vivienda propia”.
El gobernador subrayó que el país enfrenta un déficit habitacional estructural que no puede resolverse sin crédito hipotecario. “Es la única forma comprobada en el mundo para garantizar el acceso a la vivienda”, afirmó. También vinculó la mejora del financiamiento a la necesidad de estabilidad macroeconómica, reducción del riesgo país y reapertura del acceso a los mercados de crédito, condiciones que permitirían disminuir tasas de interés y fortalecer la oferta crediticia.
En esa línea, sostuvo que las intervenciones del Estado funcionan como “paliativos”, ya que se requieren miles de viviendas por año, algo posible únicamente con la recuperación del crédito, tanto para familias como para el sector productivo.
El intendente Walser detalló que 12 viviendas serán destinadas a familias que actualmente viven en una zona de inundación, cuyas casas serán demolidas para evitar nuevas instalaciones allí. Las 60 restantes serán asignadas mediante un registro especial y posterior sorteo entre quienes cumplan con los requisitos. Destacó además que, por primera vez en Colón, las viviendas serán vendidas, con el fin de garantizar un acceso justo y transparente.
Frigerio respaldó esta medida y remarcó la necesidad de eliminar los privilegios políticos en los procesos de adjudicación. “Tenemos que dejar atrás la idea de que conocer a un dirigente o ser familiar de un político otorga más posibilidades. Las viviendas hay que comprarlas; el Estado debe facilitar el acceso, no repartir privilegios”, sostuvo.
Con la reactivación de esta obra, el Gobierno de Entre Ríos reafirma su compromiso con el acceso a la vivienda y el acompañamiento a los gobiernos locales para avanzar en proyectos que beneficien a las familias de la región.