Frigerio recorrió obras de asfaltado en barrios del IAPV de Concepción del Uruguay
El gobernador Rogelio Frigerio visitó la obra de asfaltado que se ejecuta en tres complejos habitacionales construidos por el Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV), en el marco del plan de Recuperación y Mantenimiento Vial, que cuenta con una inversión de más de 3.160 millones de pesos.
Durante la recorrida, Frigerio remarcó: “Esta es una obra muy importante, que impacta en más de 300 familias. Estamos hablando de 54 cuadras con asfalto y la conexión también con la autovía 14, un anhelo de mucho tiempo”. Además, informó que en aproximadamente diez meses se alcanzará el objetivo.
El mandatario destacó que estos trabajos significan un impulso al desarrollo de los barrios del IAPV y subrayó la inversión destinada. También se refirió a la política habitacional provincial: “El compromiso es terminar todas las edificaciones que estaban empezadas, algunas intrusadas, vandalizadas, abandonadas. Después, hay un plan muy elaborado del Instituto de Vivienda para que miles de entrerrianos puedan acceder a su casa”.
En ese sentido, confirmó que habrá financiamiento para municipios, destinado a obras de infraestructura necesarias en nuevos barrios.
Sobre la ruta provincial 39, recordó que la obra está en marcha, aunque reconoció limitaciones por los recursos disponibles: “El compromiso de nuestro gobierno es intervenir el ciento por ciento de las rutas que estaban destruidas”, señaló.
La viceintendenta de Concepción del Uruguay, Rossana Rosa Zitto, resaltó la importancia del trabajo conjunto y sostuvo: “Todo lo que signifique un beneficio para los vecinos lo acompañamos y celebramos claramente”.
Detalles de la obra
Los trabajos comenzaron en julio y benefician a las familias que residen en los barrios 200 Viviendas (Lomas Sur), 30 Viviendas Vicoer y 80 Viviendas Agmer. Hasta el momento, 12 cuadras ya fueron finalizadas, representando un avance clave en la infraestructura urbana.
Además del pavimento, se ejecutan obras de saneamiento urbano, como el refuerzo de 432 metros de la red cloacal y el reemplazo de 252 metros de cañería en calle pública Nº 1125, lo que ampliará la capacidad de la red para dar respuesta a las necesidades actuales y futuras de los barrios.
El gobernador estuvo acompañado por el ministro de Planeamiento, Infraestructura y Servicios, Darío Schneider; el secretario de Turismo, Jorge Satto; el presidente del IAPV, Manuel Schönhals, el vocal Aníbal Steren y el secretario de Articulación Política Social del Ministerio de Gobierno y Trabajo, Ricardo Vales.