Frigerio recorrió las obras en la Ruta 20 y aseguró que “no será inaugurada antes de estar terminada”
El gobernador Rogelio Frigerio visitó este jueves el departamento Villaguay, donde supervisó los avances de la obra en la Ruta Provincial 20, en el tramo que une la Ruta Nacional 18 con la Escuela N° 77 Del Pericón, en el distrito Lucas Norte.
Durante la recorrida, Frigerio estuvo acompañado por el intendente de Villaguay, Adrián Fuertes; el ministro de Planeamiento, Infraestructura y Servicios, Darío Schneider; y la presidenta de la junta de gobierno de Lucas Sur Primera, Andrea Redruello. En el lugar, el mandatario dialogó con vecinos y productores que agradecieron el avance de los trabajos.
El gobernador subrayó la importancia de esta obra y criticó las demoras que arrastra el proyecto:
“Esta ruta tendría que haber estado terminada hace 10 años. Es un emblema de los problemas que tenemos en la transitabilidad de las rutas provinciales”, señaló.
Frigerio detalló que el tramo entre Gualeguaychú y Basavilbaso ya está próximo a concluir, mientras que el sector Basavilbaso–Villaguay figura en el Presupuesto 2026, con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para su repavimentación.
Respecto al tramo más deteriorado, entre Villaguay y Federal, explicó que actualmente se ejecutan obras provisorias para garantizar la circulación de los vecinos y el transporte productivo.
“Estamos negociando con las contratistas el pago de una deuda cercana a 3.000 millones de pesos, para luego avanzar con una primera capa asfáltica entre Villaguay y Redomón, y más adelante completar el asfaltado total. Es una obra de unos 28.000 millones de pesos”, precisó el mandatario, quien remarcó que “no será inaugurada antes de estar terminada”.
Por su parte, el intendente Adrián Fuertes destacó el impacto de la obra para el desarrollo local:
“La justificación productiva de esta ruta es enorme. En días de lluvia, la intransitabilidad impedía incluso el paso de ambulancias y patrulleros. Por eso, cada vez que el gobierno provincial haga algo que beneficie a los vecinos, vamos a estar acompañando”, expresó.
En tanto, Andrea Redruello, presidenta de la junta de Lucas Sur Primera, valoró la visita del gobernador y la reactivación de las obras:
“La prioridad es finalizar la ruta 20, pero también mejorar los caminos internos, que requieren mucho esfuerzo por su extensión. Estamos avanzando con recursos propios y de Vialidad”, afirmó.
Del recorrido también participaron el titular de Vialidad Provincial, Exequiel Donda, las diputadas provinciales Susana Pérez y Mariana Bentos, y el senador Juan Pablo Cosso.
La obra, a cargo de la Dirección Provincial de Vialidad, contempla la construcción de la base, pavimentación y el ensanche del puente sobre el arroyo Lucas, a lo largo de 27 kilómetros. El proyecto registra un 32% de avance y se espera su reactivación en el corto plazo.