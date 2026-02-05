Frigerio recorrió las obras de puesta en valor del Complejo Escuela Hogar Eva Perón en Paraná
El gobernador Rogelio Frigerio visitó el Complejo Escuela Hogar Eva Perón de Paraná, donde finalizaron dos intervenciones de infraestructura que demandaron una inversión total cercana a 937 millones de pesos y que permiten dar una solución definitiva a los problemas edilicios que afectaban a una comunidad educativa de aproximadamente 1.700 estudiantes.
Durante la recorrida, el mandatario visitó el salón principal, el sector de aulas, la cocina y el patio, y también el área de la pileta donde se desarrollan actividades del programa Acciones de Verano. Estuvo acompañado por la vicegobernadora Alicia Aluani; los ministros de Planeamiento e Infraestructura, Hernán Jacob, y de Salud, Daniel Blanzaco; y el presidente del Consejo General de Educación (CGE), Carlos Cuenca.
Las obras
La intervención en la escuela primaria N° 1 Dr. Pérez Colman implicó una inversión de 573,4 millones de pesos. Allí se restauraron de manera integral 1.000 metros cuadrados de techos, con la instalación de una nueva barrera impermeable, entramado de apoyo y nuevas tejas para evitar filtraciones que afectaban históricamente a la dirección y las aulas.
También se renovó la instalación eléctrica de todo el edificio, se repararon revoques y cielorrasos, se realizó una pintura integral, se reemplazaron pisos en el corredor central, se colocaron nuevos vidrios en ventanas y se recambiaron cañerías de agua. Además, se construyó un nuevo baño adaptado para personas con movilidad reducida.
En paralelo, se ejecutó una segunda etapa centrada en el ingreso principal y el Salón de Actos, con una inversión de 363,5 millones de pesos. Allí se llevó adelante una revisión estructural completa, reacondicionamiento de muros y pisos, y la puesta en valor de las aberturas originales.
En el exterior, los trabajos incluyeron la refacción de la cubierta de tejas españolas en el ingreso, el reemplazo del cerco perimetral sobre calle Suipacha y la instalación de un nuevo portón de acceso fabricado en caño laminado, respetando el estilo arquitectónico original del complejo.