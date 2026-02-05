Frigerio recorrió las mejoras edilicias y el nuevo equipamiento del hospital Pascual Palma de Paraná
El gobernador Rogelio Frigerio visitó este jueves el hospital geriátrico Dr. Pascual Palma de Paraná, donde se ejecutaron obras de mejora y se incorporó nuevo equipamiento para fortalecer la atención.
Durante la recorrida, el mandatario estuvo acompañado por el ministro de Salud, Daniel Blanzaco, y el director del hospital, Esteban Sartore, junto a otras autoridades. Allí pudieron observar parte de los equipos recientemente incorporados y las intervenciones edilicias realizadas.
Entre el equipamiento adquirido se destacan un digitalizador de Rayos X, instrumental de laboratorio —que incluye un contador hematológico y un equipo de química analítica—, un ecógrafo para el servicio de UTI y el reemplazo de bombas de infusión en distintas salas, en sustitución de equipos fuera de su vida útil. También se sumaron camas nuevas para Terapia Intensiva, computadoras y el cableado de red necesario para implementar la Historia Clínica Electrónica (SADER).
En cuanto a las obras, se realizó una instalación independiente de agua potable para el hospital, la recuperación del baño de la sala de Rayos X y la construcción de dos espacios destinados a choferes y personal de limpieza. Además, se reorganizó el lavadero con un circuito unidireccional de ropa, se adquirieron Elementos de Protección Personal (EPP) y se concretó la obra integral de gases medicinales para abastecer la Sala 3 con vacío, aire comprimido y oxígeno.
Asimismo, se creó un comité de docencia e investigación, se amplió la atención en consultorios externos —con más prestaciones y horarios extendidos— y se incorporaron nuevas especialidades como Dermatología, Medicina del Dolor, Odontología, Salud Mental y Prótesis Dental.
Finalmente, se destacó la reorganización del plantel profesional para fortalecer una atención centrada en el paciente, con la incorporación de un licenciado en Musicoterapia y un terapista ocupacional.