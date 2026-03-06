Frigerio recorrió la puesta en valor de la sede central del Copnaf en Paraná
El gobernador Rogelio Frigerio visitó la sede central del Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (Copnaf) para observar los trabajos de puesta en valor, mantenimiento y restauración del edificio, que demandaron una inversión superior a los 150 millones de pesos. “Estamos haciendo lo que había que hacer con muy pocos recursos, y espero que más temprano que tarde sí empecemos a estar más conformes con esta área de una enorme sensibilidad para toda la sociedad”, expresó.
Durante la recorrida por las instalaciones y tras saludar a los trabajadores, el mandatario señaló: “Me sensibiliza mucho porque estamos hablando de niños y adolescentes que no tienen prácticamente nada, que solamente tienen al Estado para contenerlos, y la verdad que lo que encontramos en su momento fue un estado de abandono”.
En ese marco, remarcó que “lo importante es lo que estamos haciendo con una institución tan sensible para todos” y explicó que durante los primeros dos años de gestión se viene trabajando intensamente con el Copnaf, aunque indicó que hasta ahora no había visitado personalmente el lugar. “Aprovechando la puesta en valor de un edificio histórico de Paraná, estamos dando una vuelta e inspeccionando las obras”, sostuvo.
Finalmente, Frigerio reconoció que aún quedan tareas por realizar, pero subrayó que la temática es prioritaria en la agenda del gobierno provincial. “Estamos haciendo lo que había que hacer con muy pocos recursos, priorizando este tema en la agenda de gobierno y espero que, más temprano que tarde, empecemos a estar más conformes con esta área”, concluyó.
Por su parte, la presidenta del Copnaf, Clarisa Sack, destacó la presencia del gobernador para conocer el funcionamiento de los equipos centrales del organismo y el avance de la obra. “Un lugar que necesitaba sí o sí un mantenimiento. Lo vemos afuera y dentro, y nuestros equipos estén mucho más cómodos para el trabajo”, señaló.
En tanto, el ministro de Planeamiento e Infraestructura, Hernán Jacob, advirtió sobre “el estado deplorable en el que se recibieron las residencias de Copnaf” y explicó que durante todo 2025 se trabajó junto al organismo en un plan de acción para mejorar las instalaciones en la provincia. “Vamos a intervenir la mayor cantidad de residencias posibles porque es un tema que especialmente el gobernador nos ha encomendado”, afirmó.
Detalles de la obra
La intervención contempla la restauración y puesta en valor del edificio patrimonial donde funciona la sede central del Copnaf en Paraná, una construcción de principios del siglo XX que originalmente funcionó como hotel y posteriormente fue declarada Patrimonio Provincial.
La primera etapa de los trabajos incluyó la reparación de techos y balcones, el ajuste de desagües pluviales y la construcción de una nueva vereda, con una inversión de 151.623.136,85 pesos. Además, se prevén ampliaciones para garantizar la seguridad del inmueble.