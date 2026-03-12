Frigerio recorrió la obra de reconstrucción del camino entre Viale y Arroyo El Durazno
El gobernador Rogelio Frigerio recorrió este jueves la obra vial que se ejecuta en el camino que vincula Viale con Arroyo El Durazno, financiada por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) en el marco del Programa de Caminos para el Desarrollo Productivo de la provincia de Entre Ríos.
Durante la recorrida, el mandatario estuvo acompañado por el ministro de Planeamiento e Infraestructura, Hernán Jacob. “Esta es una ruta fundamental, que conecta tres departamentos, une Viale con Maciá y atraviesa el corazón productivo de la provincia”, remarcó Frigerio al destacar la importancia de la obra para el desarrollo de la región.
El gobernador recordó que la reconstrucción de este tramo de la ruta provincial 33, que une Viale con Arroyo El Durazno, era un reclamo histórico de los vecinos. “Era conocida como la ruta que se transformaba en un río cuando llovía”, señaló, y agregó: “Este trabajo va a cambiar la vida de mucha gente, y ese es el mandato que tenemos”.
Asimismo, Frigerio se refirió al acompañamiento al sector productivo y al rol del Estado para impulsar el desarrollo. “La política tiene que, primero que nada, facilitarle la vida a la gente que trabaja, que produce riqueza y genera empleo”, afirmó.
Finalmente, indicó que el objetivo del gobierno es orientar los recursos hacia obras que mejoren la competitividad y la calidad de vida. “Tenemos que hacer las obras que realmente mejoren nuestra competitividad y la calidad de vida en lugares como este. Y eso es lo que estamos intentando hacer, aun en un contexto de escasez de recursos”, concluyó.
Por su parte, Hernán Jacob precisó que la obra contempla la ejecución de más de 60 kilómetros de camino de ripio, junto con la construcción de distintas obras de arte. Además, indicó que el plazo estimado de ejecución es de 18 meses y que la inversión asciende a 35.000 millones de pesos.
“Es un monto significativo para nosotros, pero es fundamental para darle vitalidad a una zona productiva que vincula tres departamentos de la provincia: Paraná, Tala y Villaguay”, señaló el ministro.
Jacob también destacó el avance de los trabajos y el compromiso de la empresa a cargo. “Estamos muy contentos porque vemos un buen ritmo de obra. Es una empresa que lo ha encarado con la dinámica que requiere un proyecto de estas características, lo que nos permite proyectar que hacia mediados del año que viene estaremos seguramente inaugurando esta obra tan esperada”, expresó.
Sobre la obra
La obra, iniciada en febrero de 2026, tiene como objetivo mejorar la accesibilidad y fortalecer la competitividad de las actividades productivas mediante la mejora de la infraestructura vial rural.
El proyecto contempla la reconstrucción de 64 kilómetros de camino rural con tareas de enripiado, además de la construcción de nuevas estructuras de hormigón, entre ellas dos alcantarillas y un puente de 60 metros de longitud.
La intervención permitirá mejorar la conectividad productiva entre los departamentos Paraná y Nogoyá, integrando las rutas provinciales 31, 33, 34 y 43.