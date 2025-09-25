Frigerio recorrió la modernización del Parque Deportivo Enrique Berduc con una inversión provincial de más de 2.100 millones
El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, recorrió este miércoles las obras de refuncionalización del gimnasio cubierto y los avances en la pista de atletismo del Parque Deportivo Escolar Enrique Berduc, en Paraná. El proyecto busca modernizar y mejorar la infraestructura deportiva provincial, con una inversión de más de 2.100 millones de pesos.
Durante la visita, Frigerio destacó la importancia del espacio para la práctica deportiva en la provincia y confirmó que la pista de tartán estará completamente finalizada a fines del próximo año. “Ustedes saben de la relevancia de este lugar para la ciudad y la provincia. Lo encontramos paralizado, nos hicimos cargo, tuvimos dificultades para reiniciarlo, pero hoy estamos mostrando lo increíble que está. Es una inversión de más de 2.100 millones de pesos y estará completamente listo, con la pista de atletismo, a fines del año que viene. Ese es nuestro compromiso”, subrayó.
El gobernador dialogó con directivos del parque y con un grupo de deportistas que viajarán a Mar del Plata para representar a Entre Ríos en las Finales de los Juegos Deportivos Nacionales Evita, a quienes entregó indumentaria. “Se dio una linda charla con los chicos y chicas que nos dejarán muy bien parados, no tengo dudas”, afirmó.
Frigerio remarcó además que la obra no solo beneficiará a los vecinos de Paraná, sino que será un referente nacional por sus características. Asimismo, indicó que el Centro de Educación Física Nº 3 de Concepción del Uruguay tendrá un propósito similar.
En cuanto a los destinatarios, el gobernador explicó que también serán los estudiantes, y recordó que la provincia fomenta el uso de los espacios deportivos de clubes y escuelas mediante exenciones impositivas, subsidios a la energía y facilidades de uso. “Queremos que los clubes sean un centro para los practicantes de todas las edades en cada pueblo y ciudad de la provincia y aprovechar los espacios deportivos en toda su dimensión”, sostuvo.
Aporte del gobierno y autoridades
El ministro de Planeamiento, Infraestructura y Servicios, Darío Schneider, señaló: “Es una inversión muy importante, pero absolutamente necesaria para promocionar el deporte en Entre Ríos. Lo concluido está a la vista: un espacio para básquetbol, vóleibol y handball, gradas y sanitarios de uso público”.
El secretario general de la Gobernación, Mauricio Colello, destacó que el deporte “es una prioridad de la gestión, acompañada con infraestructura y subsidios a la energía”. Por su parte, el secretario de Deportes, Sebastián Uranga, agregó: “Entre Ríos tiene gran contenido deportivo, entrenadores y dirigentes de nivel, pero necesitamos infraestructura como esta y multiplicarla a lo largo de la provincia para despegar definitivamente”.
Datos técnicos de la obra
La obra está a cargo de la UTE conformada por Szczech SA y L&C Construcciones SA y contempla:
- Pista de atletismo de seis carriles, apta para competencias nacionales e internacionales.
- Sectores específicos para salto en largo, lanzamiento de martillo y jabalina.
- Modernización del gimnasio cubierto para vóleibol, básquetbol y handball, con nuevo piso de madera, rejas de ventilación, iluminación adicional para transmisiones televisivas y sanitarios bajo las gradas.
- Implementación de sistemas contra incendios y distribución de agua.
El proyecto refleja el compromiso provincial por impulsar la infraestructura deportiva y potenciar el desarrollo de atletas en toda la provincia de Entre Ríos.