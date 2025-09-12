Frigerio recorrió la Escuela N° 53 Alejo Peyret en San José y destacó obras que benefician a 450 alumnos
El gobernador Rogelio Frigerio visitó la Escuela N° 53 Alejo Peyret, en San José, departamento Colón, donde recorrió las obras realizadas con financiamiento de la Comisión Administradora para el Fondo Especial de Salto Grande (Cafesg). Durante la visita, también entregó nuevo mobiliario que favorecerá a más de 450 alumnos de nivel inicial y primario.
La recorrida se realizó acompañado por el intendente de San José, Gustavo Bastian, y la presidente del Consejo General de Educación, Alicia Fregonose. Frigerio precisó que esta intervención corresponde a la número 433 realizada por su gestión en escuelas de la provincia.
El gobernador reconoció que “todavía nos faltan muchas escuelas; es un camino difícil el que empezamos y estamos priorizando a las que estaban en peores condiciones y que ponen en riesgo a alumnos y docentes”. Asimismo, remarcó que la educación “es lo más importante que tenemos” y que la cuestión edilicia influye directamente en la posibilidad de que los estudiantes aprendan de la mejor manera. Frigerio reafirmó que el objetivo del equipo de trabajo que lidera es cubrir el ciento por ciento de las escuelas en los 27 meses que nos quedan.
Por su parte, el intendente Gustavo Bastian destacó el impacto de las obras en toda la comunidad educativa: “Estamos felices porque se hayan podido concretar estas mejoras” y subrayó que “es muy importante invertir en la educación”.
Durante la visita, estuvieron presentes también los ministros de Hacienda y Finanzas, Fabián Boleas, y de Planeamiento, Infraestructura y Servicios, Darío Schneider; la directora de la escuela, Rosana Forclaz; el vocal del directorio de Cafesg, Pablo Canali; y legisladores provinciales.
Las obras implicaron una inversión de más de 37 millones de pesos e incluyeron la remodelación integral del sector del jardín de infantes, que presentaba problemas de funcionalidad y filtraciones. Además, se realizaron recambios de chapas, refuerzos estructurales, mejoras en el sistema de desagüe pluvial del patio central y diversas tareas complementarias, mejorando la infraestructura para toda la comunidad educativa.