Frigerio recorrió Expoagro y destacó el potencial agroindustrial de Entre Ríos
El gobernador Rogelio Frigerio visitó el stand de Entre Ríos en la muestra Expoagro, que se desarrolla en San Nicolás, y destacó el rol estratégico del campo para el desarrollo del país. En ese marco, subrayó “el potencial enorme que tiene Entre Ríos” en materia agroindustrial, incluso para mejorar cada año su posición relativa frente a otras provincias.
Durante su recorrida por la exposición, el mandatario recibió el saludo de la presidenta de Federación Agraria Argentina, Andrea Sarnari, visitó el espacio institucional de la provincia y mantuvo reuniones con autoridades de la organización de Expoagro.
Frigerio afirmó que el sector agroindustrial es el motor que impulsa la economía nacional y provincial, y sostuvo que se trata de uno de los sectores más competitivos del mundo. En ese sentido, remarcó que los entrerrianos deben sentirse orgullosos del campo provincial, que actualmente registra niveles récord de producción.
Además, consideró que “el campo lo que necesita son gobiernos que le saquen la pata de encima”, por lo que planteó la necesidad de eliminar trabas burocráticas y evitar la creación de nuevos impuestos. En esa línea, señaló que su gestión impulsa medidas de alivio fiscal y desregulación, como la implementación del Documento Único de Tránsito, para que el sector productivo pueda “desplegar todas sus alas”.
Financiamiento para el sector
El gobernador también remarcó que el rol del Estado es acompañar al campo, especialmente a través del financiamiento para la inversión productiva, aunque reconoció que el acceso al crédito aún presenta dificultades.
En ese sentido, destacó los acuerdos estratégicos alcanzados con entidades financieras, entre ellas el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) y el Banco Nación.
“Somos solamente dos provincias las que tenemos un acuerdo de crédito con el Banco Nación: Entre Ríos y Santa Fe”, señaló, al tiempo que destacó la importancia de estas herramientas para que los productores puedan concretar sus proyectos.
Economías regionales y obras
Frigerio también mencionó otras políticas destinadas a fortalecer el entramado productivo y social, entre ellas el impulso a las economías regionales, a las que consideró clave para generar empleo y arraigo en las distintas localidades de la provincia.
En ese marco, indicó que Entre Ríos cuenta con una gran diversidad productiva y aseguró que el gobierno provincial está trabajando de cerca con cada uno de esos sectores.
Asimismo, señaló como prioridades la intervención del 100 por ciento de las rutas provinciales y la mejora de la infraestructura escolar, que —según afirmó— se encontraba en estado “deplorable”, además de acciones destinadas a fortalecer el sistema educativo.
Durante la actividad también estuvieron presentes el ministro de Economía y Servicios Públicos, Fabián Boleas; el ministro de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo; la secretaria de Comercio, Minería y Desarrollo Emprendedor, Noelia Zapata; y el titular del Ente Región Centro e Integración Regional, Atilio Benedetti.
La muestra
Con la participación de los principales actores del sector agroindustrial, del 10 al 13 de marzo se desarrolla Expoagro edición YPF Agro en el predio ferial y autódromo de San Nicolás, en la provincia de Buenos Aires.
Se trata de una de las exposiciones agropecuarias más importantes del país, que en su edición 2025 reunió a más de 220.000 visitantes y 700 expositores vinculados a maquinaria, insumos y servicios para el agro.
En el stand de Entre Ríos participan distintas propuestas y desarrollos productivos, entre ellos una plataforma logística para camiones; remolques y construcciones modulares; servicios de biotraza para ganadería; generación de energía renovable a partir de biomasa; asesoramiento en producción agroecológica y regenerativa; y diversas soluciones productivas y tecnológicas para el sector.