Frigerio recorrió escuelas y un comedor escolar en Concordia con obras financiadas por Cafesg y la provincia
El gobernador Rogelio Frigerio recorrió dos instituciones educativas de Concordia, donde se ejecutan obras financiadas por Cafesg y el gobierno provincial, y visitó un comedor escolar que asiste a 300 estudiantes.
En la recorrida participaron el intendente Francisco Azcué, la ministra de Desarrollo Humano Verónica Berisso, la presidente del Consejo General de Educación, Alicia Fregonese, y el titular de la Cafesg, Carlos Cecco, entre otros funcionarios.
El mandatario expresó su satisfacción por el avance de los trabajos y destacó que son “obras muy esperadas en lugares emblemáticos de la ciudad. Desde hacía muchísimo tiempo no se invertía un peso y ahora, aunque no hay mucha, la plata va donde tiene que ir”.
En la Escuela NINA Nº 6 General San Martín, Frigerio supervisó la obra recientemente finalizada, que demandó más de 63 millones de pesos. Los trabajos incluyeron mejoras en el comedor, cocina, baños del personal, reparación de revoques, pisos, desagües, y nuevas veredas y acequias. La institución cuenta con una matrícula de 130 estudiantes.
Posteriormente, visitó la Escuela de Educación Técnica Nº 1 Brigadier Pascual Echagüe, donde se invierten cerca de 170 millones de pesos en una reparación integral iniciada hace tres meses. La obra contempla la puesta en valor de sanitarios clausurados hace más de 25 años, instalación de un tanque de bombeo y otro de reserva para mejorar el suministro de agua, y la reparación de conductos de ventilación. Allí estudian más de 1.000 alumnos en orientaciones técnicas vinculadas a la construcción, electricidad e industria.
Finalmente, el gobernador se acercó al comedor escolar de la Escuela Nº 27 Nuestra Señora de Lourdes, que brinda desayuno y almuerzo a unos 300 estudiantes, con una inversión provincial mensual superior a 7 millones de pesos. Durante la visita, dialogó con el personal de cocina, que participa de capacitaciones en higiene y manipulación de alimentos, organizadas por el Ministerio de Desarrollo Humano y la Uader.
Desde el gobierno provincial se subrayó que estas acciones forman parte de una política integral que prioriza la educación y la alimentación de los estudiantes entrerrianos, mediante obras de infraestructura, mejoras en el servicio alimentario escolar y un fortalecimiento del trabajo conjunto con municipios e instituciones.