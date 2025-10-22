Frigerio recorrió en Ubajay obras clave para la educación y el desarrollo productivo
El gobernador Rogelio Frigerio visitó la ciudad de Ubajay para supervisar los avances en dos proyectos estratégicos para la comunidad: la construcción del nuevo edificio de la Escuela Secundaria N° 4 “José María Molina” y el desarrollo del Parque Industrial local.
Acompañado por la intendenta Verónica Luxen, Frigerio recorrió la obra del nuevo establecimiento educativo, que cuenta con una inversión superior a los 700 millones de pesos y un plazo de ejecución de 720 días.
El mandatario destacó la relevancia del proyecto para la comunidad: “Estamos trabajando para que una parte del edificio esté lista para el ciclo lectivo 2027. Los recursos de la gente deben ir donde tienen que ir: a dar soluciones a los vecinos”, afirmó.
Por su parte, Luxen valoró la presencia del gobernador y el acompañamiento provincial: “Nos llena de orgullo que no solo se preocupe, sino que también se ocupe de dar respuestas. Hace muchos años reclamábamos un edificio propio para la escuela secundaria, y hoy estamos muy felices de ver la obra en marcha”.
También participó de la recorrida la directora de Arquitectura de la provincia, Claudia Benavento, quien explicó que el nuevo edificio contará con 1.562 metros cuadrados, nueve aulas, laboratorios, taller, playón deportivo y salas multiuso, entre otros espacios.
Desarrollo industrial para Ubajay
En el predio de 50 hectáreas donde se desarrolla el Parque Industrial de Ubajay, Frigerio sostuvo que la iniciativa representa “un punto de inflexión en la historia de la localidad”. Recordó que el proyecto se gestó en 2007 y que, tras años de intentos, “solo hacía falta que los Estados municipal y provincial se pusieran de acuerdo para desarrollar la infraestructura de base. Hoy lo estamos logrando gracias al trabajo en equipo”, destacó.
La intendenta Luxen remarcó que el parque “es sustentable y sostenible” y detalló que ya se completaron las obras de infraestructura básica (luz, agua y cloaca) gracias al trabajo conjunto con la provincia durante el último año y medio. “Esta fue una idea gestada por el intendente Jiménez, que no pudo concretarla en su gestión, y Rogelio (Frigerio) hizo lo que había que hacer. Estamos muy agradecidos y felices”, expresó.
Por su parte, el titular de la Comisión Administradora del Fondo Especial de Salto Grande (Cafesg), Carlos Cecco, informó que se adjudicaron las obras para la perforación de un pozo de agua de 75 metros y la construcción de un tanque de reserva de 50 metros cúbicos, con una inversión de 220 millones de pesos. Adelantó que los trabajos comenzarán antes de fin de mes.