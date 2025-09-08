Frigerio recorrió el nuevo predio de la Cooperativa Agropecuaria La Paz que impulsará un puerto cerealero estratégico
El gobernador Rogelio Frigerio visitó este domingo el nuevo predio de la Cooperativa Agropecuaria La Paz, donde se desarrollará un segundo puerto cerealero que triplicará la capacidad operativa del actual embarque de la entidad. Con esta iniciativa, La Paz se proyecta como la principal zona del país en transporte de cereales.
Un puerto con gran capacidad de expansión
La próxima terminal permitirá acopiar 23.700 toneladas y tendrá una capacidad de embarque de 600 toneladas por hora en barcazas, con posibilidad de ampliación.
El mandatario recorrió el predio junto a los ministros de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo, y de Hacienda y Finanzas, Fabián Boleas, el intendente Walter Martin, y el gerente de la cooperativa, Fabián Cardozo.
El valor estratégico para la región
Bernaudo destacó: “Es un proyecto que para toda la comunidad de La Paz significa mucho, no solo por el valor de la Cooperativa Agropecuaria para la producción —es el principal acopio y proveedor de insumos—, sino también por la distribución urbana, ya que el actual embarque se encuentra en el centro de la ciudad”.
El funcionario subrayó que “este nuevo puerto de barcazas convierte a La Paz en la zona más barcacera de la Argentina, con un enorme potencial de expansión en terrenos que pertenecieron al Ejército Argentino y hoy son propiedad de la cooperativa, gracias a un canje con la provincia”.
Aporte del gobierno provincial
Por su parte, Cardozo resaltó la intervención del Ejecutivo: “Ni bien le comentamos la intención, el gobernador manifestó su interés y tramitó la aprobación del proyecto ante la Dirección Nacional de Vías Navegables. Esto significa poder construir un nuevo puerto cerealero que mejorará las condiciones de carga en velocidad y capacidad de acopio”.