Frigerio recorrió el Hospital de la Baxada y celebró el avance hacia su plena operatividad tras el acuerdo con PAMI
El gobernador Rogelio Frigerio visitó este jueves el Hospital de la Baxada Dra. Teresa Ratto, en Paraná, donde realizó una recorrida por sus principales áreas y destacó el impacto positivo del reciente acuerdo con PAMI, que transfiere la gestión del establecimiento a la provincia de Entre Ríos.
Durante la visita, el mandatario recorrió los sectores de Maternidad, Neonatología, Guardia, Unidad de Terapia Intensiva y Quirófano, acompañado por autoridades provinciales y del hospital. “Es auspicioso porque hay muchas cosas que, no con tanto, podemos empezar a habilitar ahora que lo sentimos más nuestro después del acuerdo”, expresó Frigerio.
El gobernador remarcó que el nuevo marco jurídico permite reactivar obras paralizadas desde hace una década. “Tenemos la posibilidad de intervenirlo y, con poco, concluir obras que están paradas desde hace 10 años. Este hospital es increíble y ahora podemos usarlo en su máximo potencial”, sostuvo.
Asimismo, adelantó que se ampliarán los servicios de neonatología, cirugía y terapia intensiva, lo que permitirá mayor acceso a la atención. “Habrá más prestaciones para que más entrerrianos puedan aprovechar este hospital modelo, que ahora podrá utilizarse al cien por ciento”, aseguró.
En la actividad acompañaron al mandatario el ministro de Salud, Daniel Blanzaco; el director general del hospital, Carlos Ramos; el director médico, Ricardo Pastre; y el gerente administrativo, Juan Pablo Ulrich, entre otras autoridades.
Por su parte, Blanzaco destacó que el acuerdo con PAMI “nos da el marco jurídico para poder avanzar en la culminación de obras pendientes. No es mucho lo que falta, pero será clave para ampliar las prestaciones que el hospital brinda actualmente”.
A su turno, Ramos subrayó “el trabajo conjunto que se viene realizando con el ministro y el gobernador para que este hospital funcione a pleno, aproveche toda su potencialidad y refuerce al sistema de salud provincial”.