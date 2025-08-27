Frigerio recibió insumos y equipamiento de CTM por más de 3.000 millones de pesos para fortalecer la salud en Entre Ríos
El gobernador Rogelio Frigerio participó en la Delegación Argentina de la Comisión Técnica Mixta (CTM) de Salto Grande, donde se concretó la entrega de insumos y equipamiento sanitario valuados en más de 3.000 millones de pesos, destinados a fortalecer el sistema de salud de Entre Ríos.
“Estamos haciendo lo que hay que hacer: que cada peso vaya a donde tiene que ir y en este caso priorizando la salud de los entrerrianos”, expresó el mandatario provincial.
Del acto participaron el intendente de Concordia, Francisco Ascué; el titular de la Delegación Argentina de CTM, Alejandro Daneri; el secretario de Salud, Daniel Valentinuz; el titular de la Obra Social de Entre Ríos (OSER), Mariano Gallegos; además de legisladores nacionales y provinciales.
Frigerio destacó que los insumos fueron adquiridos por la CTM en el marco de su política de Responsabilidad Social Empresaria, en coordinación con el gobierno provincial. En detalle, se trata de 31 sillones odontológicos de última generación, 50 computadoras para avanzar en la historia clínica digital, y cerca de 300.000 unidades de medicamentos destinados a distintos efectores de salud.
Por su parte, Daneri agradeció la presencia de las autoridades y subrayó que “esto es una imagen de que se puede trabajar en equipo”.
El secretario de Salud, Valentinuz, valoró el aporte y señaló que “este apoyo viene a complementar y reforzar en algunos lugares donde uno no puede llegar”.
A su turno, el titular de OSER, Mariano Gallegos, celebró la entrega de sillones odontológicos, al remarcar que “los afiliados tienen la demanda del servicio odontológico desde hace mucho tiempo y esto es el inicio de una prestación que va a estar dándose sobre el final de año y todo el año que viene, con una regularización absoluta”. Explicó además que los sillones serán instalados en las delegaciones de la obra social, para lo cual se realizarán obras de acondicionamiento en consultorios odontológicos.
La donación
La donación incluye más de 280 medicamentos, 31 camillas odontológicas (15 destinadas al Ministerio de Salud y 16 a OSER), y 50 computadoras, en el marco de la política de Responsabilidad Social Empresaria de la CTM.