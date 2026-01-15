Frigerio recibió a la intendenta de Gualeguay y analizaron obras ambientales, viales y el desarrollo de los corsos
El gobernador Rogelio Frigerio mantuvo un encuentro con la intendenta de Gualeguay, Dora Bogdan, en el que dialogaron sobre necesidades prioritarias de la ciudad, vinculadas al cuidado del ambiente, la infraestructura vial y el desarrollo de los tradicionales corsos, que iniciaron su calendario este fin de semana.
Tras la reunión, Bogdan explicó que uno de los principales ejes del planteo estuvo relacionado con la urgente necesidad de sanear el basural municipal, una problemática histórica para la ciudad. En ese sentido, señaló que, teniendo en cuenta la preocupación del mandatario por las cuestiones ambientales, solicitó el acompañamiento de la Provincia para avanzar en una solución estructural. “Hoy tenemos la posibilidad de intervenir con una cooperativa y vinimos a pedir apoyo. Me voy muy esperanzada, porque es un trabajo que durante años se hizo como se pudo y no como se debía. Mi objetivo es poder hacerlo de la manera correcta”, afirmó.
En materia de infraestructura urbana, la intendenta también expuso la intención de dar continuidad a las obras de intertrabado, un sistema de pavimentación con adoquines de hormigón que el municipio viene ejecutando. “El Primer Cuartel lo pudimos completar el año pasado con fondos propios, pero este año necesitamos avanzar sobre los otros tres cuarteles”, explicó, y adelantó que existe la posibilidad de acceder a un fideicomiso a través del gobierno provincial, lo que permitiría acelerar las obras y mejorar la calidad de vida de los vecinos.
Por otra parte, Bogdan destacó el inicio de los carnavales de Gualeguay, que comenzaron este sábado y se desarrollarán durante diez noches a lo largo de los fines de semana de enero y febrero. En ese marco, expresó sus expectativas de que el gobernador pueda visitar la ciudad y participar del evento.
“El corso de Gualeguay es el resultado de un trabajo colectivo, no solo del municipio, sino también de los directores de comparsas y de cada uno de sus integrantes, que realmente brillan en la pista. Las carrozas y los trajes de este año son impresionantes y dignos de admiración”, sostuvo la intendenta, al tiempo que invitó a los entrerrianos a disfrutar del espectáculo.