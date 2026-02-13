Frigerio recibió a la intendenta de Alcaraz para seguir el avance de obras de infraestructura
El gobernador Rogelio Frigerio mantuvo un encuentro de trabajo con la intendenta de Alcaraz, Yamila Acedo, con el objetivo de realizar un seguimiento de los proyectos de infraestructura en esa localidad y coordinar acciones conjuntas para dar respuesta a los vecinos.
Durante la reunión analizaron el estado de la obra de desagües pluviales que se ejecuta en los barrios Norte y El Zapito, la cual presenta un 90 por ciento de avance y tiene prevista su finalización para el mes de marzo.
La intendenta señaló que “la empresa está trabajando, ya lleva el 90 por ciento de la obra, así que en marzo debería terminar” y adelantó que invitará al mandatario provincial a participar de la inauguración oficial.
Acedo también remarcó la importancia del diálogo institucional y subrayó “la necesidad de trabajar en conjunto con la provincia para dar soluciones a los vecinos”.