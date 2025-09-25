Frigerio recibió a autoridades de la UIA y la UIER antes de la 21° Jornada de la Industria en Paraná
En la antesala de la 21° Jornada de la Industria, que se realizará en Paraná, el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, recibió este miércoles a los presidentes de la Unión Industrial Argentina (UIA), Martín Rappallini, y de la Unión Industrial de Entre Ríos (UIER), Gabriel Bourdin, para dialogar sobre las expectativas del evento.
El encuentro tuvo lugar en el Centro Provincial de Convenciones (CPC) y contó además con la presencia de los ministros de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo, y de Hacienda y Finanzas, Fabián Boleas.
Martín Rappallini destacó que fue una reunión excelente, donde se intercambiaron conceptos sobre la agenda industrial nacional y provincial. “Es muy importante poder estar presente con la Unión Industrial de Entre Ríos acompañando este evento tan importante que se realiza anualmente, donde se reúnen todos los industriales. Además, el diálogo con los gobernadores permite conocer las distintas realidades del sector industrial en el interior del país”, subrayó.
Por su parte, Gabriel Bourdin señaló que la reunión anticipa la jornada del jueves en Paraná y resaltó la importancia de este tipo de encuentros: “Nos permite escuchar a funcionarios nacionales y provinciales, a las autoridades de la UIA, economistas y otros actores del sector. Lo más valioso de estas instancias son justamente los encuentros, que es lo que necesitamos los argentinos”.
El ministro Guillermo Bernaudo destacó la colaboración de la UIA y valoró “la coincidencia en el desarrollo productivo e industrial de la provincia, así como la vocación del gobernador de poner al Estado al servicio del sector privado para generar empleo de calidad, que es la meta de esta gestión”.
Finalmente, el funcionario provincial remarcó la importancia del diálogo permanente con el sector privado, señalando que “nada puede transformarse desde el Estado solo, si no se trabaja con objetivos claros y consensuados con los actores productivos”.