Frigerio realizó una nueva reunión de gabinete: avances en gestión, traspaso del puerto de Paraná y homenaje a Jorge Méndez
Presidida por el gobernador Rogelio Frigerio, este lunes se desarrolló una nueva reunión de gabinete, en la que se abordaron distintos temas vinculados al funcionamiento del gobierno provincial. Entre ellos, los alcances de la Agencia de Bienes de Entre Ríos, el traspaso del puerto de Paraná, la reglamentación para que Sauce Montrull pase de comuna a municipio, y el homenaje al compositor entrerriano Jorge Méndez.
Al término del encuentro, realizado en el MiradorTec, el secretario Legal y Técnico, Esteban Vittor, indicó que fue “una jornada de trabajo intensa”, donde se trataron cuestiones clave de la gestión. Uno de los temas centrales fue la reglamentación del municipio de Sauce Montrull, luego de que la Legislatura sancionara el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo. Vittor recordó que “la localidad pasa de comuna a municipio a partir del 1 de enero”, y que actualmente se trabaja en los detalles finales de su reglamentación.
Respecto de la Agencia de Bienes, señaló que la provincia avanza en la implementación de la ley que establece este nuevo organismo, encargado de administrar los bienes del Estado provincial, incluyendo el puerto de Paraná. Mencionó el convenio firmado entre el titular de la Agencia General de Puertos y el gobernador Frigerio, y subrayó que “se está trabajando con la documentación en la Escribanía Mayor de la Nación para materializar el pase”.
Vittor también destacó la iniciativa del gobernador de realizar un reconocimiento al compositor Jorge Méndez, a quien consideró uno de los artistas más destacados de Entre Ríos. El homenaje tendrá lugar este miércoles a las 20 horas en el Centro Provincial de Convenciones, con invitación abierta a la ciudadanía.
Durante la reunión, el gobernador Frigerio también despidió a quienes asumirán como legisladores nacionales: el ministro de Planeamiento, Darío Schneider, y la presidenta del Consejo General de Educación, Alicia Fregonese.