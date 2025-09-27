Frigerio reafirmó el apoyo al campo en la Expo Rural de Concepción del Uruguay
El gobernador Rogelio Frigerio visitó este sábado la Expo Rural de Concepción del Uruguay, un evento que combina tradición e innovación. El mandatario reafirmó el apoyo de su gestión al sector productivo y destacó el rol central del campo en el desarrollo, al tiempo que informó sobre el avance de obras de infraestructura claves para la ciudad y la provincia.
La muestra, que se desarrolla en el predio ubicado en el kilómetro 132 de la Autovía Artigas, reúne más de 100 stands, zonas de vehículos y test drive, puestos gastronómicos, música y capacitaciones. Frigerio participó del corte de cintas junto al intendente Eduardo Lauritto y al presidente de la Sociedad Rural de Concepción del Uruguay, Agustín Fernández Bugna.
Durante la recorrida, el gobernador destacó: “El campo es el que nuevamente nos va a sacar adelante, como lo hizo siempre en la Argentina”. Señaló que el gobierno provincial aprovecha cada oportunidad para brindar alivio fiscal al sector, citando como ejemplo la baja de los ingresos brutos para la avicultura.
En relación con las retenciones, Frigerio sostuvo que su reducción debe ser un proceso gradual “hasta la eliminación total”. Consideró que este camino es sostenible en el tiempo y que el Gobierno nacional comparte esa visión. Sin embargo, advirtió: “Es poco creíble que de un día para el otro no existan retenciones con el esfuerzo fiscal que se está haciendo para llegar al equilibrio”, y calificó al tributo como “perjudicial para el que realmente labura en el campo”.
Inversiones para la ciudad
El mandatario también resaltó las obras fundamentales para Concepción del Uruguay, como la pavimentación de 54 cuadras en barrios de viviendas y la puesta en marcha de la planta de tratamiento de efluentes cloacales. Subrayó, además, el esfuerzo en materia vial: “Ya intervenimos casi un tercio de las rutas de la provincia y el compromiso es intervenir el 100 por ciento”, lo cual consideró esencial para que los productores puedan comercializar.
Reconocimiento y apoyo institucional
El intendente Eduardo Lauritto agradeció la presencia provincial y destacó la importancia del encuentro, señalando que esta es la octava visita del gobernador a la ciudad desde que asumió. Reconoció también el impulso de la Sociedad Rural para llevar adelante la muestra, a la que definió como un “salto de calidad” y un “espacio de encuentro”.
Por su parte, Agustín Fernández Bugna resaltó el vínculo con las autoridades y recordó que “nunca había venido un gobernador al predio desde la década del ’70”, lo que calificó como un “muy buen síntoma de apoyo”. Agradeció al gobernador y al intendente por respaldar la reanudación de la exposición, que llevaba ocho años sin realizarse.
En el acto también participaron la viceintendenta Rosanna Zitto, el ministro de Desarrollo Económico Guillermo Bernaudo y la presidenta del CGE Alicia Fregonese.