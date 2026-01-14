Frigerio promulgó la ley que reconoce nuevas comunas y amplía la autonomía local en Entre Ríos
El gobernador Rogelio Frigerio promulgó la Ley Nº 11.248, que eleva de la categoría de juntas a la de comunas a decenas de localidades entrerrianas. La norma implica un reconocimiento institucional formal y consolida un paso clave en la ampliación de derechos, autonomía y capacidad de gestión local.
La ley, que entró en vigencia el 31 de diciembre, fue impulsada por el Ministerio de Gobierno y Trabajo y se enmarca en el proceso de implementación de la Ley Provincial de Comunas Nº 10.644, permitiendo que estas localidades accedan a todas las competencias, funciones, derechos y obligaciones previstas en el régimen comunal.
De esta manera, la provincia avanza en el fortalecimiento del federalismo interno, el ordenamiento territorial y el desarrollo equilibrado de las comunidades entrerrianas.
En ese sentido, el ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso, afirmó que “Entre Ríos reafirma el compromiso con el fortalecimiento del federalismo interno, el ordenamiento territorial y el desarrollo equilibrado de sus comunidades”, y remarcó que “la creación de nuevas comunas no solo reconoce la identidad y el crecimiento de cada localidad, sino que sienta las bases para una gestión más eficiente, participativa y cercana a las necesidades de la ciudadanía”.
Nuevas comunas de primera categoría
La Ley Nº 11.248 declara Comunas de primera categoría a las siguientes localidades:
- La Providencia (distrito Alcaraz, departamento La Paz)
- Lucas Sud 2º (distrito Lucas al Sur, departamento Villaguay)
- Mojones Sud / Paraje Los Algarrobos (departamento Villaguay)
Estas comunidades contarán con mayores atribuciones administrativas y políticas, fortaleciendo su crecimiento institucional y su capacidad de decisión.
Nuevas comunas de segunda categoría
Asimismo, la norma reconoce como Comunas de segunda categoría a numerosas localidades distribuidas en los departamentos Paraná, La Paz, Diamante, Nogoyá, Gualeguay, Federación, Feliciano, Colón, Federal y Villaguay.
Entre ellas se encuentran María Grande Segunda, Yeso Oeste, Costa Grande, Isletas, Crucesitas (en sus distintas secciones), Colonia Alemana, Santa María, Las Margaritas, Laguna Benítez, San Miguel, Paso Duarte, Santa Lucía, Lucas Sud 1º, Mojones Norte, Estación Lazo y La Esmeralda, entre otras.
El reconocimiento como comunas permitirá a estas localidades mejorar su organización institucional, avanzar en la planificación local y contar con una representación formal más sólida ante el Estado provincial.