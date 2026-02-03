Frigerio promocionó la estabilidad económica de Entre Ríos ante inversores en Estados Unidos
El gobernador Rogelio Frigerio llevó adelante una intensa agenda institucional en Estados Unidos, en el marco de la estrategia provincial orientada al ordenamiento y sostenibilidad de las finanzas públicas.
Durante tres días, Frigerio se reunió con fondos de inversión y administradores de activos internacionales en Nueva York y Boston, acompañado por el ministro de Economía, Fabián Boleas. El objetivo del viaje fue presentar la situación económica y fiscal de la provincia, detallar las líneas centrales del programa de gobierno y reafirmar el compromiso de Entre Ríos con una administración responsable, transparente y previsible de sus obligaciones financieras, tras casi una década fuera de los mercados internacionales.
En el marco de su visita, el gobernador mantuvo encuentros con importantes firmas financieras y un consorcio bancario integrado por Santander, BBVA, Bank of America y el Banco Entre Ríos. “Fue un viaje relámpago para presentar a la provincia después de años fuera de los mercados, mostrando los avances logrados en un contexto muy complejo”, afirmó Frigerio. Destacó que, pese a una caída del 15% de los ingresos totales, la provincia logró pasar del déficit al equilibrio fiscal y cumplir con todos sus compromisos.
El mandatario subrayó que Entre Ríos mantiene un perfil de deuda concentrado en el corto plazo, con la mayoría de los vencimientos durante los próximos tres años. “Era necesario explicar nuestra nueva realidad a los inversores y demostrar que cumplimos y seguiremos cumpliendo, incluso en los momentos más difíciles”, agregó.
Frigerio aclaró que las reuniones no implicaron compromisos ni constituyeron un proceso de emisión de deuda, tratándose de un non deal roadshow, una instancia previa para reconstruir credibilidad y retomar el vínculo con los mercados. “No fuimos a tomar deuda ni a hacer una oferta concreta”, puntualizó.
Actualmente, la deuda en dólares de la provincia asciende a 280 millones, luego de haberse reducido desde los 500 millones mediante amortizaciones y ahorros durante la actual gestión. En ese sentido, Frigerio enfatizó: “Si eventualmente vamos al mercado, será exclusivamente para mejorar el perfil de la deuda existente, no para incrementarla“.