Frigerio presentó una línea de asistencia para fortalecer la ganadería ovina y caprina en Entre Ríos
El gobernador Rogelio Frigerio anunció en Feliciano una nueva línea de asistencia destinada a productores ovinos y caprinos, integrada al Plan Ganadero Entrerriano. La propuesta alcanza también a quienes estén planificando sumarse a la actividad en la provincia.
Se trata de aportes estatales de carácter reintegrable, destinados a promover proyectos de incremento del stock, mejoras de infraestructura como corrales, aguadas o alambrados, adquisición de equipamiento, mejoras sanitarias, implantación de pasturas y verdeos, alimentación, suplementación estratégica e inversiones en mejoras genéticas de los animales.
Financiamiento según el tamaño del establecimiento
La asistencia económica varía según la cantidad de vientres ovinos o caprinos:
- Productores que se inicien en la actividad o tengan hasta 100 vientres podrán acceder a un máximo de 5 millones de pesos.
- Para quienes tengan hasta 200 animales, el monto asciende a 6,5 millones de pesos.
- Los productores con un stock superior podrán solicitar hasta 8 millones de pesos.
El período de gracia para la devolución es de 12 meses desde la fecha de efectivización, y el aporte se reintegrará en hasta cuatro cuotas anuales consecutivas, aplicando el 50% de la tasa activa del Banco de la Nación Argentina.
Presentación de proyectos y asesoramiento
Los interesados deberán presentar el proyecto mediante un formulario provisto por la Dirección de Producción Animal, dependiente de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Desarrollo Económico.
El órgano de asesoramiento y análisis contará con representantes del INTA, el SENASA, la Sociedad Rural Argentina, la Federación Agraria Argentina, la Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos, la Federación Entrerriana de Cooperativas, el Colegio de Médicos Veterinarios de Entre Ríos y el Colegio de Profesionales de la Agronomía de Entre Ríos.
Para consultas, los productores podrán comunicarse a través del correo creditosganadomenor@gmail.com.