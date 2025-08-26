Frigerio participó en Concordia del programa Ver para ser libres y destacó la entrega de anteojos a estudiantes entrerrianos
El gobernador Rogelio Frigerio participó este martes en Concordia de una nueva jornada del programa nacional Ver para ser libres, junto a la ministra de Capital Humano de la Nación, Sandra Pettovello, y el intendente Francisco Azcué.
La actividad se desarrolló en el Club Sarmiento, donde funcionaron los camiones móviles oftalmológicos que recorren el país realizando controles visuales a niños y niñas en edad escolar.
En la provincia, la iniciativa ya llegó a 19 localidades, con un total de 2.259 controles realizados y la entrega gratuita de 1.440 pares de anteojos a chicos de entre seis y 12 años. El objetivo es garantizar igualdad de oportunidades educativas, evitando que las dificultades visuales se conviertan en una barrera para el aprendizaje.
Durante la jornada en Concordia se atendió a alrededor de 800 estudiantes, quienes accedieron a los controles correspondientes y, en los casos necesarios, recibieron sus lentes en el momento. Además, los niños pudieron elegir entre distintos modelos, lo que refuerza el carácter inclusivo de la propuesta.
La ministra de Desarrollo Humano de Entre Ríos, Verónica Berisso, acompañada por legisladores nacionales y provinciales, destacó el trabajo conjunto que permitió concretar la jornada: “Se articuló con el municipio y con la Departamental de Escuelas para identificar a los alumnos que requerían atención. Nos parece muy provechoso porque no solo se detectan problemas a tiempo, sino que se brinda una solución inmediata”.
Los móviles que llevaron adelante el operativo son dos camiones equipados como consultorios oftalmológicos, con el personal y la tecnología necesarios para detectar problemas de visión en el momento. Si se identifica la necesidad de lentes, el programa permite elegir entre varios modelos y recibirlos el mismo día, sin costo alguno.