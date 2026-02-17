Frigerio participó del carnaval de Concordia y destacó el impacto turístico en la provincia
El gobernador Rogelio Frigerio estuvo presente este lunes en la quinta jornada de los carnavales de Concordia, uno de los principales eventos culturales y turísticos del verano entrerriano, y resaltó el fuerte movimiento económico que generan las fiestas populares.
La actividad se desarrolló en el Corsódromo Atanasio Bonfiglio, donde el mandatario estuvo acompañado por el intendente Francisco Azcué, el ministro de Economía y Servicios Públicos, Fabián Boleas, y el secretario de Turismo, Jorge Satto.
“Muchos fines de semana casi al tope de ocupación”
Desde el corsódromo, Frigerio subrayó que el fin de semana largo mantuvo la tendencia positiva registrada desde el inicio del verano, con niveles de ocupación hotelera elevados.
“Estamos muy contentos con este fin de semana largo que viene siguiendo la misma tendencia desde el principio del verano, con muchos fines de semana casi al tope de la ocupación, después de un año muy difícil para el turismo como fue el anterior”, expresó.
Además, remarcó que los últimos números de ocupación hotelera y de visitantes en la provincia son “muy auspiciosos”, lo que refleja una recuperación sostenida del sector.
Apoyo provincial a las fiestas populares
Consultado sobre el acompañamiento del gobierno provincial a los municipios, el gobernador afirmó que la Provincia participa activamente en la organización de las fiestas populares.
“Concordia es un ejemplo de ello, pero todas las fiestas populares se organizan con participación de la provincia”, sostuvo.
En ese sentido, enfatizó que una parte significativa del turismo entrerriano se apoya en eventos que se realizan prácticamente todos los fines de semana, generando movimiento económico y, en muchos casos, sosteniendo tradiciones y expresiones culturales de larga data.
“Es parte de nuestra identidad”
Por su parte, el intendente Azcué agradeció la presencia del gobernador y destacó el trabajo conjunto para fortalecer el turismo regional.
“Es nuestro conductor, nuestro líder, así que es muy importante cada vez que nos visita”, señaló, y agregó que el carnaval “nos enorgullece a todos, porque es parte de nuestra identidad”.
Gran despliegue artístico en la quinta jornada
Durante la quinta y anteúltima noche de la edición 2026, las comparsas Imperio, Ráfaga, Emperatriz y Bella Samba ofrecieron un destacado nivel artístico y escénico ante una gran cantidad de público que eligió Concordia para disfrutar del carnaval.