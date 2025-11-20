Frigerio participó de una jornada de formación política ante 400 jóvenes
El gobernador Rogelio Frigerio participó de la tercera jornada de la Semana de la Integración Federal (SIF), organizada por el Consejo Federal de Inversiones (CFI), un encuentro que reunió a 400 jóvenes con vocación de liderazgo para capacitarlos en la elaboración de proyectos de políticas públicas. Durante la actividad, el mandatario destacó el valor de la formación y afirmó: “No se puede gobernar lo que no se conoce”.
El evento se desarrolló en el marco del Programa Federal de Formación “Gestión para el Desarrollo”, perteneciente a la Escuela Federal de Desarrollo del CFI, que brinda herramientas innovadoras para que jóvenes de todo el país diseñen proyectos basados en experiencias exitosas de gestión e innovación en áreas estratégicas para el desarrollo federal.
Luego de dialogar con jóvenes entrerrianos, Frigerio integró un panel coordinado por el titular del CFI, Ignacio Lamothe, junto a los gobernadores de Jujuy, Carlos Sadir; de Mendoza, Alfredo Cornejo; y de San Luis, Claudio Poggi. El eje del encuentro fue “Incidencia y diálogo político – Intercambio de participantes con la esfera de la gestión pública”.
En ese espacio, Frigerio subrayó la importancia de formar a las nuevas generaciones: “Somos un país federal, pero también uno de los más heterogéneos del mundo. Este programa, que los acerca a distintas realidades del país, es fundamental para cuando les toque tomar decisiones. No se puede gobernar lo que no se conoce”, remarcó.
El gobernador también repasó los desafíos que enfrentan quienes ocupan roles de gestión, como las limitaciones de infraestructura, la presión impositiva, la distribución de recursos y la necesidad de contar con recursos humanos preparados para administrar en contextos complejos. En ese sentido, sostuvo que la alternancia en el poder evidencia “la imprescindible capacitación que deben tener los cuadros dirigenciales y políticos, no solo en la política, sino en todos los ámbitos”.
Asimismo, valoró la alta participación entrerriana en el programa: “Creo que somos la provincia con más becas, y eso es un orgullo por el entusiasmo de la juventud de mi provincia”.
Para cerrar, Frigerio convocó a los jóvenes a construir un camino distinto: “Un camino que haga de la política una herramienta para resolver problemas reales, mejorar la calidad de vida, igualar oportunidades y acompañar al sector privado, a los emprendedores, las pymes, el campo y la industria, entendiendo que el rol del Estado es acompañar, no ser protagonista”.