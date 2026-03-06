Frigerio participó de la presentación de la Estrategia Federal Energética y destacó el potencial de la Región Litoral
El gobernador Rogelio Frigerio participó del cierre de la jornada de presentación de resultados de la primera etapa de la Estrategia Federal Energética (EFE) para la Región Litoral, una iniciativa impulsada por el Consejo Federal de Inversiones (CFI) junto a las provincias de la región. “Nuestro objetivo es que la energía sea un activo para generar un desarrollo sustentable y verdaderamente federal”, afirmó durante la actividad realizada este viernes en el Mirador Tec.
El encuentro tuvo como objetivo poner en común los principales resultados del análisis regional desarrollado durante la primera fase de trabajo técnico. En ese marco, el mandatario entrerriano destacó la necesidad de transformar la política energética para convertirla en un motor del crecimiento regional, y remarcó que “la energía sea un activo más de todo lo que tenemos para generar un desarrollo sustentable y verdaderamente federal”.
En esa línea, insistió en que “la energía puede ser pilar y motor del desarrollo de nuestras provincias”, y mencionó la estrategia de Entre Ríos de diversificar su oferta energética, con objetivos proyectados hacia el año 2030.
Asimismo, el gobernador subrayó la importancia de la planificación frente al contexto económico actual. “En estos tiempos difíciles hay que gestionar sin plata”, señaló, al tiempo que planteó la necesidad de impulsar mejores regulaciones y contar con información estratégica para tomar decisiones.
En ese sentido, puso especial énfasis en la necesidad de desarrollar proyectos técnicos que estén listos para ejecutarse cuando aparezcan oportunidades de financiamiento. “Hay que generar proyectos que estén preparados para cuando exista la posibilidad de conseguir financiación y no tener que arrancar de cero”, sostuvo, y agregó que esa preparación es clave para aprovechar la demanda y el potencial energético de la región del Litoral.
La actividad contó con la participación del ministro de Economía y Servicios Públicos de Entre Ríos, Fabián Boleas, y del titular de la Unidad de Planificación y Control de Gestión del CFI, Guillermo Bormioli, junto a equipos técnicos, especialistas y referentes vinculados al sector energético.
Hoja de ruta energética
Al inicio de la jornada, el ministro Fabián Boleas destacó que la estrategia energética para la Región Litoral constituye “un trabajo muy complejo y completo”, y explicó que Entre Ríos ya definió los lineamientos generales de su política energética con objetivos fijados hacia 2030.
En ese marco, precisó que la provincia busca diversificar su oferta energética según el origen de las fuentes, lo que constituye la hoja de ruta de la política energética provincial. Además, remarcó que la cuestión energética es una preocupación permanente del gobernador Frigerio, por su impacto en la producción, el desarrollo y el bienestar de los entrerrianos.
Herramienta de planificación
Por su parte, el titular de la Unidad de Planificación de Gestión y Control del Consejo Federal de Inversiones, Guillermo Bormioli, calificó la jornada como “fundamental” y recordó que la iniciativa surgió a partir de un pedido realizado en abril de 2025 por los seis gobernadores de la Región del Litoral.
Según detalló, más de 200 actores participaron en la elaboración de la estrategia, entre funcionarios provinciales, especialistas y representantes del sector privado. El trabajo incluyó más de 180 propuestas de política pública traducidas en proyectos concretos.
“Es una herramienta de planificación y gestión al servicio de las provincias argentinas. Es un proceso de construcción colaborativa”, concluyó.
Detalles de la jornada
Durante el encuentro se realizaron mesas temáticas de trabajo vinculadas a energía eléctrica, gas, combustibles líquidos y transición energética. En esos espacios se validaron proyectos identificados, se analizaron restricciones estructurales, desafíos regulatorios y oportunidades de inversión detectadas en la región.
La actividad marcó el cierre de la primera etapa de la Estrategia Federal Energética para la Región Litoral y permitió avanzar en la consolidación de una hoja de ruta regional para el desarrollo y la planificación energética.