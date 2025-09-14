Frigerio participó de la Exposición Rural de Gualeguaychú y anunció inversiones para el campo entrerriano
En el marco de la 132ª Exposición de Ganadería, Industria y Comercio de la Sociedad Rural de Gualeguaychú, el gobernador Rogelio Frigerio ratificó el “acompañamiento constante del gobierno provincial al campo entrerriano” y adelantó nuevas inversiones destinadas al sector.
El encuentro reunió a autoridades nacionales, provinciales y municipales, además de referentes del agro. Junto al vicepresidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), José Ignacio Colombatto, y al presidente de la Sociedad Rural de Gualeguaychú, Eduardo Calot, Frigerio participó del izamiento del pabellón nacional.
Durante su discurso, el mandatario sostuvo que su gestión hará todo lo posible “para que nunca más el populismo pueda arrebatarnos el fruto de nuestro trabajo y que nunca más el Estado intente quedarse con el futuro de nuestros hijos”. Subrayó las obras viales en puentes y caminos de la zona, el “éxito de los consorcios camineros” y la decisión de destinar íntegramente el Impuesto Inmobiliario Rural al mejoramiento de la red productiva.
Frigerio también destacó la baja de más de 100 tasas, los avances en la reducción de la tarifa eléctrica provincial y la implementación del Documento Único de Tránsito (DUT). En materia sanitaria, llamó a trabajar en conjunto para enfrentar la garrapata bovina, al considerarla “un problema de todos”.
El subsecretario de Producción Agropecuaria y Forestal de la Nación, Manuel Chiappe, remarcó la importancia de la estabilidad macroeconómica y valoró el trabajo conjunto con Entre Ríos en créditos a tambos y en la lucha contra la garrapata.
Desde el sector productivo, Calot agradeció la presencia del gobernador y valoró que “hoy somos escuchados y atendidos”, resaltando medidas como la eliminación de tasas distorsivas y la ley de fitosanitarios. En tanto, Nicasio Tito, presidente de Farer, reconoció el diálogo con el gobierno, aunque pidió “decisiones concretas” para la producción y alertó sobre la necesidad de un abordaje integral contra la garrapata.
Por su parte, Colombatto (CRA) reclamó más infraestructura, caminos rurales, acceso al crédito y tarifas competitivas, además de instar a la dirigencia política a trabajar “para la gente y no para sí misma”.
La jornada contó también con la participación del intendente de Gualeguaychú, Mauricio Davico; el ministro de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo; los legisladores nacionales Alfredo De Angeli y Atilio Benedetti; los legisladores provinciales Jaime Benedetti, Carlos Alberto Damasco y Juan Bahillo; y la titular del Consejo General de Educación (CGE), Alicia Fregonese.