Frigerio participó de la capacitación final del Plan Provincial de Alfabetización en nivel inicial
El gobernador Rogelio Frigerio estuvo presente en las jornadas de capacitación destinadas a docentes, directivos y supervisores de nivel inicial que se realizaron en Paraná, en coincidencia con el Día Internacional de la Alfabetización, con la asistencia de más de 300 participantes.
Durante la apertura, Frigerio destacó: “Lograr que los alumnos de 4 y 5 años lleguen a la escuela primaria preparados y con las herramientas necesarias es fundamental para garantizar la equidad educativa, ya que allí se define la igualdad de oportunidades”.
El mandatario resaltó que este proceso inicia desde los primeros 1000 días de vida, continúa con la universalización de la sala de 3 y se consolida a través del trabajo de los docentes en las salas de 4 y 5 años, quienes brindan la preparación requerida por el contexto actual.
Además, Frigerio señaló que la educación requiere de múltiples factores, pero que “acá es donde se empieza”. Subrayó la necesidad de avanzar en la dignificación salarial, la mejora de la infraestructura escolar, la salida laboral de los alumnos del nivel secundario, la actualización de la currícula y la mejora de los centros de formación docente, entre otros aspectos.
Por su parte, la presidenta del CGE, Alicia Fregonese, afirmó: “En este Día Internacional de la Alfabetización celebramos el inicio de estas jornadas que culminarán el miércoles. Cada oportunidad de aprendizaje en los primeros años impacta en toda la trayectoria escolar, y nos alegra ver a tantos docentes comprometidos con la alfabetización”.
Detalles de las jornadas
Se trata de la última capacitación presencial del Plan Provincial de Alfabetización en nivel inicial, realizada este lunes en dos sedes: el salón de actos del Consejo General de Educación (CGE) y el Centro Cultural La Vieja Usina, con participación de docentes de los departamentos Paraná, Federal, La Paz, Diamante y Villaguay.
Las actividades continuarán el martes 9 de septiembre en el SUM de la Escuela Nº 1 Carlos María de Alvear de Nogoyá, con docentes de Nogoyá, Victoria y Tala; y en la Escuela Nº 2 Almafuerte de Concordia, junto a educadores de Concordia, Federación, San Salvador y Feliciano.
El cierre de las instancias presenciales será el miércoles 10 de septiembre, con dos encuentros simultáneos: uno en la Escuela Nº 3 Tomás de Rocamora de Gualeguaychú, con docentes de Gualeguaychú, Gualeguay e Islas, y otro en el Auditorio Municipal Carlos María Scelzi de Concepción del Uruguay, junto a educadores de Uruguay y Colón. También acompañarán estas jornadas un centenar de director@s de jardines de infantes de toda la provincia.